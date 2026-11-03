Exposición “Es hora de hablar de encuentro” en Valparaíso Sala Memorias, Destino Valparaíso, Concepción 499, Cerro Concepción, Valparaíso.

Inauguración: miércoles 4 de noviembre – 19:00 horas con inscripción AQUÍ.

10:00 a 19:00 horas.

Hasta el 5 de diciembre.

¿Cómo nos comunicamos y cuánto tiempo dedicamos a escucharnos? Esas son algunas de las preguntas que plantea “Es hora de hablar de encuentro”, una exposición que reúne teléfonos antiguos y lentes de la colección personal del cardenal Fernando Chomali que se llevará a cabo en Destino Valparaíso, Cerro Concepción.

A través de objetos que acompañaron a distintas generaciones, la muestra invita a recordar las llamadas que esperábamos, las voces que reconocíamos y las conversaciones que marcaron nuestras vidas, y a pensar en cómo nos relacionamos hoy, en tiempos de mensajes instantáneos, redes sociales e inteligencia artificial.

“La belleza tiene una capacidad extraordinaria de conmovernos, de despertar recuerdos y de llevarnos a lo más profundo de nuestra humanidad. Esta exposición nace precisamente de ese amor por lo bello, que está presente en objetos cotidianos como los teléfonos y los anteojos. Detrás de cada uno de ellos hay historias, miradas y conversaciones que alguna vez fueron parte de la vida de alguien y que hoy nos invitan a detenernos, contemplar y redescubrir la belleza que muchas veces pasa inadvertida”, señaló el cardenal Fernando Chomali.

La propuesta museográfica, desarrollada por Efecto Bisagra, incorpora textos y preguntas que acompañan el recorrido y permiten relacionar los objetos con los recuerdos y experiencias de cada visitante.

Para Eduardo Dib, director ejecutivo de Destino Valparaíso, recibir esta colección también se relaciona con la historia del espacio y el aporte de la comunidad a su patrimonio:

“Destino Valparaíso se ha construido de la mano del aporte y legado de cientos de personas que, desinteresadamente, han sumado artefactos, vestimentas y maletas de la época en que sus antepasados arribaron a nuestro puerto. Contar hoy con la colección del cardenal Chomali reactiva este espíritu solidario, que busca reunir a la comunidad con su pasado y nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de encontrarnos y mirarnos. Los invitamos a explorar esta colección de lujo y a detenernos un momento para compartir junto a la historia, en un espacio patrimonial pensado especialmente para conectar a las antiguas y nuevas generaciones”.