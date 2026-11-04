Planeta Cómic Fest en Providencia

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Sábado 14 de noviembre – 11:00 horas a 20:00 horas.

Por tercer año consecutivo, Grupo Planeta y la Fundación Cultural de Providencia realizarán Planeta Cómic Fest, encuentro dedicado al cómic, el manga, la ilustración y la novela gráfica que reunirá a destacados autores en una jornada gratuita para toda la familia.

El festival gratuito que se realizará el sábado 14 de noviembre abrirá con Yoyo Salfate, autor de León, ilustrando en vivo y continuará con actividades en torno a títulos como Alegría y Sofía Kaos 5 de Daniela Thiers, Dragón: el mito alrededor del mundo de José Luis Flores y Carlos Herrera, y Sube el nivel de Fernanda Frick.

Durante la tarde, se presentarán Claudio y la isla de la fantasía de Ignacio Concha y Nicolás Pérez de Arce, Juan Buscamares Redux de Félix Vega, Maldito dinero de Carlos Tromben y Malaimagen.

“En Providencia ofrecemos constantemente espacios para distintas expresiones artísticas y trabajamos para acercar la cultura a personas de todas las edades. Queremos seguir fomentando el amor por los libros y la lectura. Leer no solo nos permite descubrir nuevos mundos y desarrollar la imaginación, sino que también nos invita a compartir, conversar y conectar con los demás. Queremos que niños, jóvenes y adultos encuentren en esta experiencia una oportunidad para aprender, entretenerse y compartir; que los padres transmitan a sus hijos el gusto por la lectura y que las familias encuentren en los libros nuevas historias que puedan descubrir y disfrutar juntos”, dijo el alcalde Jaime Bellolio.

La versión 2026 del festival incorporará por primera vez en su programa un bloque de talleres: los autores de Guardianes del sur, Guido Salinas y Sebastián Castro, ofrecerán uno a las 11:00 horas. Féliz Vega, en tanto, guiará otra sesión a las 13.00 horas.

Al mediodía, el auditorio de la Fundación Cultural de Providencia albergará una de las actividades más esperadas de esta versión del festival: la presentación de La entidad de las máscaras, el nuevo manga de terror de Paulina Palacios, seguida por una firma de libros con cupos limitados.

“Planeta Cómic Fest se ha consolidado como un punto de encuentro para lectores, autores, ilustradores y familias. Nuestro objetivo es seguir acercando el cómic y el manga, la ilustración y la lectura a públicos de todas las edades mediante una programación gratuita y de gran calidad”, menciona Diego González, gerente del sello Planeta Cómic en Chile.

Las actividades continuarán con la proyección en la Plaza Central del recinto de la película Blue Lock, adaptación de la exitosa saga de manga homónima. En tanto, el reconocido astrónomo y divulgador científico José Maza ofrecerá una charla sobre su libro ilustrado El sistema solar para niños y niñas.

“Estamos felices de cómo este festival junto a Editorial Planeta ha ido creciendo cada año y llegamos a esta tercera versión con novedades para los fanáticos del cómic y la ilustración que desbordarán nuestro Palacio Schacht de color y creatividad, además con una gran invitada internacional como Raquel Riba Rossy en un conversatorio imperdible, así es que todos invitados”, comenta el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.

El cierre de Planeta Cómic Fest estará marcado por la presentación de Tratado sobre el mejor país de Chile de Alberto Montt, y un imperdible duelo de ilustración entre Montt y Raquel Riba Rossy.

La creadora de Lola Vendetta por primera vez en Chile

La visita de la española Raquel Riba Rossy marca un hito para el festival, ya que será la primera invitada internacional en la historia de Planeta Cómic Fest. La autora tendrá un rol protagónico durante la jornada. Además de participar en actividades de ilustración en vivo, presentará una conversación titulada El universo de Lola Vendetta: cómics, humor y rebeldía, donde abordará el proceso creativo detrás de uno de los personajes más exitosos de la novela gráfica contemporánea en español.

“Estamos muy orgullosos de la evolución que ha tenido Planeta Cómic Fest. Este año no solo reunimos a algunas de las voces más destacadas de la ilustración y la novela gráfica en Chile, sino que además recibimos por primera vez a una invitada internacional. Será una oportunidad única para encontrarse con los autores y celebrar la enorme riqueza creativa que existe hoy en el mundo del cómic y la ilustración”, comenta Diego González.

Durante la jornada, el público podrá acceder a una amplia selección de cómics en el stand de ventas de Grupo Planeta, con descuentos especiales: una oportunidad ideal para ampliar la biblioteca personal o descubrir nuevas obras.