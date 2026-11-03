Trump desatado: revive el anticomunismo y arremete contra Fox News por encuesta

En plena jornada de elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a agitar el discurso anticomunista contra sus adversarios políticos y arremetió contra Fox News, una de las cadenas más cercanas al mundo conservador, por publicar una encuesta desfavorable a su gestión.

Coincidiendo con el cierre de los primeros centros de votación en Kentucky e Indiana, la Casa Blanca difundió una proclamación presidencial que declara oficialmente la “Semana Anticomunista” entre el 1 y el 7 de noviembre.

En el documento, Trump llamó a los estadounidenses a defender su estilo de vida frente a las amenazas ideológicas y a proteger la libertad de lo que denominó la “oscuridad del comunismo”.

La proclamación sostiene que el objetivo es honrar a las víctimas del socialismo y el comunismo, pero también advierte sobre el avance de esas ideologías dentro del propio Estados Unidos.

La ofensiva no quedó únicamente en el documento oficial. Durante la jornada electoral, la Casa Blanca difundió mensajes que planteaban una disyuntiva entre ser “comunista o patriota” y publicaciones que atribuían el “sentido común” a Trump y los republicanos, mientras calificaban a los demócratas de comunistas.

El mandatario ya había recurrido a esa retórica durante la campaña para movilizar a sus bases y presentar a la oposición como una amenaza para el país.

Trump contra Fox News: acusa un “ataque premeditado”

Pero el enfrentamiento de Trump no se limitó a los demócratas. El presidente también apuntó contra Fox News, después de que la cadena difundiera una encuesta que reflejaba un amplio rechazo a su gestión.

“La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta sumamente ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque premeditado”, escribió en Truth Social.

Y remató con una expresión todavía más dura: “¡Pura mierda!”, al cuestionar los resultados del sondeo.

Según los datos difundidos por EFE, la encuesta mostró que el 68% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, frente a un 32% que la respalda.

El estudio también reveló que el 87% manifiesta preocupación por los precios de los combustibles, mientras que un 62% atribuye su encarecimiento a las políticas del mandatario, en medio de las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

La arremetida resulta especialmente significativa por tratarse de una cadena tradicionalmente cercana al presidente. No es, sin embargo, el primer enfrentamiento entre ambos: durante la noche electoral de 2020, Trump cuestionó duramente a Fox News cuando proyectó la victoria de Joe Biden en Arizona.

Las nuevas críticas llegan mientras los estadounidenses eligen a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y renuevan 35 escaños del Senado.

Con los primeros resultados comenzando a conocerse, Trump enfrenta una elección decisiva para determinar si los republicanos conservarán el control del Congreso durante los últimos dos años de su mandato.