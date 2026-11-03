Al Pan Pan: Imacec de septiembre continúa complicando a Quiroz

eptiembre creció apenas un 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Si bien el resultado permitió evitar una nueva contracción, se ubicó por debajo de las expectativas más optimistas del mercado.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, atribuyó la cifra a un “efecto acumulado de muchos años de incertidumbre” y aseguró que los indicadores económicos mejorarán durante el próximo año.

Uno de los principales factores del resultado fue la caída de 12,1% en la actividad minera. Además, al considerar la serie desestacionalizada del Imacec, que ajusta los efectos del calendario, el indicador registró una disminución de 0,9% en doce meses.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos las cifras de la actividad económica y sus perspectivas junto a Claudio González, economista de GH Capital Invest y LabFinanzas.

En el plano internacional, Estados Unidos celebra sus elecciones de medio término, calificadas por el presidente Donald Trump como “las más importantes de nuestra vida”.

Los comicios renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en una votación que podría modificar el equilibrio de poder en el Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump.

Actualmente, los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras. Si los demócratas consiguen controlar una o ambas, podrían limitar parte de la agenda legislativa del mandatario e impulsar investigaciones sobre su administración. El control del Senado, además, resulta determinante para la confirmación de nombramientos judiciales y otros altos cargos.

Analizamos el escenario electoral estadounidense y sus consecuencias políticas junto a Andrés Mena, abogado y socio de Willkie Farr & Gallagher en Estados Unidos.