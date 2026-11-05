Fotógrafo Bruce Weber en MAC Parque Forestal

Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal, Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes.

Inauguración: viernes 6 de noviembre – 19:00 horas.

Martes a domingo – 10:30 a 17:30 horas.

Hasta el 24 de enero.

Entrada liberada.

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en su sede Parque Forestal, presenta Love From Afar, un recorrido por las distintas etapas de la trayectoria del fotógrafo estadounidense Bruce Weber. En todo el primer piso del museo y a través de un conjunto de más de 150 obras, los visitantes podrán descubrir campañas, fotografías de archivo, películas y documentos personales que revelan una dimensión más íntima de la práctica artística del fotógrafo.

“Con esta primera exhibición de Bruce Weber en Chile, cerramos nuestro eje programático dedicado a la fotografía que ha estado presente todo este 2026. Las imágenes de Weber y su cruce con la cultura popular, la música y el cine definieron el imaginario occidental de fines del siglo XX. Es por ello que tener esta muestra en el MAC no es solo mirar la retrospectiva histórica de este destacado artista, sino también invitar al público a enfrentarse a estos símbolos universales y cuerpos hegemónicos que fueron parte de la publicidad de una época, para ponerlos en tensión y debatir cómo esa visualidad permea y dialoga con nuestra sociedad actual”, comenta Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.

La exhibición llega a Chile de la mano del productor creativo Milosh Harajda, cuyo estudio colaboró anteriormente con el MAC en la retrospectiva de David LaChapelle y presentó una selección de fotógrafos internacionales en la feria de arte Ch.ACO.

«Mi estudio produjo My Education, la primera retrospectiva institucional de Bruce Weber, presentada en la Casa de la Campana de Praga. Tras su extraordinario éxito internacional, volvimos a colaborar con el estudio de Weber para acercar su obra a Latinoamérica, tomando como punto de partida su archivo y la reciente monografía publicada por TASCHEN, titulada My Education. Estamos felices que Chile sea la puerta de entrada de esta exhibición que queremos llevar a otras ciudades de Latinoamérica», afirma Milosh Harajda.

Creador de un lenguaje visual inconfundible que redefinió el panorama editorial de las décadas de 1980 y 1990, las fotografías y películas de Bruce Weber han ejercido una influencia duradera en la cultura visual contemporánea. Sus campañas para Calvin Klein, Ralph Lauren, Versace y Abercrombie & Fitch, convertidas en referentes de toda una época, establecieron un poderoso vínculo entre el arte y la publicidad. El retrato en blanco y negro, el desnudo masculino, los escenarios cinematográficos y una estética marcadamente estadounidense constituyen algunos de los rasgos distintivos de su obra, consolidados por su extensa colaboración con publicaciones como Vogue, Vanity Fair, Elle, Interview, Life y GQ.

En 2012, la revista Time incluyó a Weber en su lista «All-TIME Fashion Icon», reconociéndolo como una figura clave de la cultura visual. Su obra forma parte asimismo de las colecciones permanentes del Victoria and Albert Museum de Londres, del Musée d’Art Moderne de París, y MoMA incorporó Let’s Get Lost a su colección permanente de cine. Con motivo del Bicentenario de la Fotografía, Bruce Weber ha creado cerca de setenta obras únicas para Paris Photo 2026, en el Grand Palais, en una exposición comisariada por Pancho Saula y Nathaniel Kilcer.

Kate Moss, Madonna, David Bowie, Elizabeth Taylor, Naomi Campbell, Iman, Leonardo DiCaprio, Joan Didion, Pedro Almodóvar, Beyoncé, Heath Ledger, Nelson Mandela y Louise Bourgeois son algunas de las personalidades, de universos muy diversos, que han pasado ante su objetivo.

También ha incursionado en el cine: en 1989 fue nominado al Oscar por Let’s Get Lost, su documental sobre el trompetista de jazz Chet Baker. Su película más reciente, The Treasure of His Youth: The Photographs of Paolo Di Paolo, dedicada al fotoperiodista italiano Paolo Di Paolo, también recibió elogios de la crítica. Su larga relación con la música y los videoclips ocupa igualmente un lugar destacado en su trayectoria, especialmente con Being Boring, de Pet Shop Boys, una de las piezas más representativas del género en la década de 1990.

«Ya no soy tan joven, así que es natural imaginar mi trabajo como algo que miro hacia atrás. Pero la verdad es que la fotografía es algo que hoy miro hacia adelante más que nunca. Inspira mi presente y mi futuro, y la celebro todos los días», afirma Bruce Weber.