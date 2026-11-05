Lanzamiento del libro “Alerce: 50 años de música, resistencia y memoria” de David Ponce

Sala América, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Metro Santa Lucía.

Martes 10 de noviembre – 19:00 horas.

Un libro con la historia del sello Alerce será presentado en la Biblioteca Nacional. Se trata de “Alerce: 50 años de música, resistencia y memoria” del periodista David Ponce.

Sello Alerce es sin lugar a dudas uno de los bastiones de la música chilena. Con un amplio catálogo construido a pulso, es una referencia esencial de diversas etapas de la creación en el país: Nueva Canción Chilena, Canto Nuevo y el nuevo rock chileno, por nombrar algunos movimientos, tuvieron su espacio en las históricas oficinas de Alerce en Jorge Washington 380, desde donde fueron editados discos y artistas tan fundamentales para el cancionero nacional.

Víctor Jara, Inti-Illimani, Margot Loyola, Quilapayún, Gabriela Pizarro, Patricio Manns, Ángel Parra, Chancho en Piedra, La Pozze Latina, Bbs Paranoicos, Los Tres, por nombrar solo algunos, forman parte de un legado que es pasado, presente y futuro.

Alerce celebra este año medio siglo mirando tanto a su legado como a su vigencia. El sello, fundado por el destacado comunicador Ricardo García, nunca ha dejado de apoyar a creadores y creadoras de Chile, teniendo una invaluable labor de registro de canciones fundamentales de la historia nacional.

“Han sido 50 años de un camino largo que aún no concluye. Estos 50 años partieron en el momento más triste y difícil de nuestra historia reciente. Había temor, pero también había certeza de que era necesario dar espacio a la contingencia dicha en poesía y virtuosismo musical”, comenta Viviana Larrea, directora de Sello Alerce.

“La Nueva Canción Chilena, el Canto Nuevo, se unieron a otras expresiones que llevaban las mismas esperanzas y denuncias: punk, ska, jazz, clásicas, rock. Hubo también documentos étnicos, sociales, folklore, que fueron configurando este catálogo que no es menor decir es considerado uno de los más importantes no solo a nivel nacional, sino latinoamericano”.

Conscientes de la importancia de su trabajo, el sello ha mantenido una labor de resguardo de su archivo, que incluye grabaciones, fotografías, afiches, catálogos y documentos, los que fueron donados a la Biblioteca Nacional de Chile. En paralelo el sello ha incorporado nuevos formatos, potenciando su catálogo en plataformas digitales y editando nuevos vinilos de diversos registros fonográficos. Además desde 2023 ha sido parte de las delegaciones de Chilemúsica en ferias como Fluvial. Womex y Bime, de manera de difundir su trabajo. Como parte de esta conmemoración, se anuncia la publicación de un libro dedicado a los 50 años del sello, escrito por el destacado periodista e investigador musical David Ponce. Su lanzamiento será una instancia que invitará a celebrar, revisitar y compartir la historia de Alerce, la otra música. “Nos reunimos para celebrar 50 años, pero definitivamente desde ahí también para mirar hacia adelante. Porque seguiremos construyendo un catálogo que siga siendo fundamental para nuestro país” comenta con convicción Viviana. “Y así como en el pasado muchas de las canciones que editamos dieron cabida a hacerse parte de las necesidades, deseos y esperanzas de nuestro pueblo, Sello Alerce sigue hacia el futuro buscando esas nuevas canciones, pues estas necesidades, deseos y esperanzas siguen habitando este territorio, al igual que los grandes talentos que crecen en Chile”.