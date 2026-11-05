Vodanovic por respaldo de Kast a Rabat: “Desde el sector del oficialismo están desesperados”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó la demora del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en entregar los decretos de rebaja de condenas y aseguró que la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantenerlo en el cargo está generando preocupación entre parlamentarios del propio oficialismo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la senadora por el Maule abordó la controversia por los 56 decretos de reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, cuya entrega ha sido solicitada por parlamentarios y la Defensoría de la Niñez.

La oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat, aunque todavía no ha fijado una fecha para presentarla. Kast, por su parte, emplazó públicamente a los sectores que cuestionan al ministro a concretar la iniciativa.

“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué? Que la presenten y que se vote”, afirmó el Mandatario.

Vodanovic respondió que, antes de exigir rapidez a la oposición, el Presidente debería instruir al titular de Justicia a entregar los antecedentes solicitados. “Yo le diría, presidente, en vez de darle órdenes a la oposición, dele órdenes a un ministro para que cumpla con un deber legal”, sostuvo.

La parlamentaria recordó que tanto la Cámara de Diputados como la Comisión de Constitución del Senado han requerido los documentos. También mencionó las solicitudes de la Defensoría de la Niñez y la intervención de Contraloría.

“Aquí es otro poder del Estado el que le ha pedido los decretos, tanto la Cámara de Diputados como nosotros desde la Comisión de Constitución, y también se lo solicitó el defensor de la niñez, que le dieron cinco días e incluso tuvo que intervenir la Contraloría porque no se está dando cumplimiento a ese plazo”, afirmó.

Para la presidenta del PS, la falta de acceso a los antecedentes impide conocer completamente las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia. “No se puede conocer esto parcialmente y solo gracias a la prensa, aquí hay un deber del Estado de informar, hay obligaciones que tiene que cumplir el ministro”, señaló.

Vodanovic también recordó que existirían solicitudes de acceso a los documentos mediante la Ley de Transparencia y advirtió que la información terminará conociéndose. “El que nada hace nada teme”, afirmó, antes de agregar que “esto se va a saber tarde o temprano”.

La senadora también cuestionó el liderazgo de Kast frente a la crisis, asegurando que su respaldo a Rabat está provocando inquietud dentro de los partidos que sostienen al Gobierno. “Mire, yo lo que veo en el Congreso con las personas que he podido hablar desde el sector del oficialismo, que están desesperados”, sostuvo.

Según la parlamentaria, los legisladores con quienes ha conversado interpretan la decisión presidencial como una postura personal, más que como una estrategia política. “Ven esta tozudez del Presidente como un acto propio, personal, que no tiene que ver con la política”, afirmó.

Vodanovic añadió que, entre sus interlocutores de derecha, no ha encontrado respaldo a la forma en que Kast ha enfrentado la controversia. “No he visto a nadie de la derecha que me diga que está bien lo que está haciendo el presidente”, concluyó.



