Codelco confirmó relave de material con posible llegada a la cuenca del río Aconcagua

La minera estatal Codelco confirmó el derrame de un relave minero que podría llegar al cauce del río Blanco.

La División Andina indicó que se provocó tras una obstrucción en el sistema de transporte del material en el sector Rápido RV4.

Por la interrupción en el flujo, la estatal activó los protocolos de emergencia para paralizar totalmente el transporte y desvío de aguas, como también informó del monitoreo del río. “Esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo y la autoridad competente ha sido informada oportunamente”, sumó la estatal.

La preocupación está centrada en que el relave no alcance el río Blanco. Este caudal se une al río Juncal y luego al río Aconcagua. Su cuenca, de más de 720 mil hectáreas, abastece a gran parte de la región de Valparaíso y desemboca en Concón.

La Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua indicó que se cerraron las compuertas de los canales fluviales de la sección. Esto, como medida de resguardo tras recibir el aviso de lo ocurrido con los relaves.

“Hasta ahora no hay antecedentes de afectación en la calidad del agua aguas abajo. Estamos en coordinación con las autoridades y con la empresa, y los regantes serán informados oportunamente de la reapertura”, explicaron.