Exposición “Lo uno y lo otro: un glosario terrestre” en Los Vilos

Bodegón Cultural Los Vilos, Elicura 135, Los Vilos.

Sábado 7 de noviembre – 12:30 horas.

¿Con qué palabras se le habla al agua, al viento, a la luz del sol? Esa pregunta recorre Lo uno y lo otro: un glosario terrestre, la exposición de Sofía Nercasseau y Pilar Elgueta que hoy habita el Bodegón con curaduría de Alexia Tala.

El proyecto nació del encuentro de las artistas con Los Vilos, su paisaje y sus comunidades. Para la curadora, sus experimentos poéticos “ensayan formas de comunicación que intentan establecer comunicación con los elementos y otras presencias vivas, buscando acercarse a aquello para lo que todavía no conocemos un lenguaje”.

Para seguir pensando juntos en esas preguntas, el sábado 7 de noviembre a las 12:30 horas se abre el espacio a Un glosario terrestre: conversaciones para un mundo compartido. Las artistas y la curadora conversarán con la historiadora del arte Camila Alegría y con Celeste Carrasset, directora ejecutiva de Fundación Chagual, sobre cómo se nombra un territorio y qué lenguajes nos faltan para habitarlo en común.

Es una oportunidad para escuchar de primera fuente cómo se construyó una exposición desde el territorio y sus relaciones, y para sumar la propia mirada a la conversación.

Sábado 7 de noviembre, 12:30 horas

Bodegón Cultural Los Vilos

Entrada liberada

Taller Libro de artista: preguntas al viento, sol y agua.

¿Qué le preguntarías a una semilla, a una rama o a una concha si pudiera responderte? ¿Y qué te contarían del viento, el sol y el agua que les dieron forma? Este taller extiende Lo uno y lo otro: un glosario terrestre, la exposición que hoy habita el Bodegón, y lo dictan sus propias autoras, las artistas Sofía Nercasseau y Pilar Elgueta.

Cada participante elige un elemento orgánico y dedica un tiempo a observar con atención: su materia, su historia, su relación con el lugar de donde viene. A partir de esa mirada, le escribe preguntas e imagina sus respuestas, como una forma de ensayar otras maneras de comunicarnos con lo que nos rodea.

Esas conversaciones se vuelven imagen y texto a través del grabado verde sobre gelatina, que imprime las texturas del propio elemento, y del estampado con tipos móviles. Al final, cada participante reúne su trabajo en un libro de artista con encuadernación japonesa, hecho con sus manos y listo para llevar a casa.

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas

Bodegón Cultural Los Vilos