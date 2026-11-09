10° Festival Internacional TeatroPuerto en La Serena y Coquimbo

La Serena y Coquimbo.

10 al 14 de noviembre .

Más información AQUÍ.

El encuentro regresará a la Región de Coquimbo con una programación que contempla funciones teatrales y aperturas de procesos creativos, extendiendo sus actividades por distintos espacios culturales de La Serena y Coquimbo.

La programación contempla la presentación de cuatro obras provenientes de distintos territorios: El Conejo de Schrödinger, de Ecuador; Crimen, de Villarrica; Instructivopara cuidar a quien no quiere ser cuidado, de Copiapó; y El pequeño poni, de Concepción. Estas propuestas abordan diversas temáticas y exploraciones artísticas desde el teatro y otros lenguajes escénicos.

A estas funciones se sumarán instancias vinculadas a los procesos de investigación y creación. Entre ellas destaca la muestra de Aurora, montaje desarrollado en el marco de una residencia artística cruzada entre Cataluña y La Serena, que propició el encuentro y la colaboración entre artistas de distintos territorios.

Asimismo, el festival incluirá la presentación de la residencia creativa Todo eso que estaba ahí, una instancia que permitirá poner en diálogo la actuación y la escritura como prácticas de exploración y creación escénica.

Las actividades se realizarán en distintos espacios culturales de ambas comunas, entre ellos Espacio La Gaviota y el Teatro Municipal de La Serena, además del Circo La Cuarta Estación y el Centro Cultural Palace de Coquimbo.

La programación completa, con fechas, horarios, formas de acceder a las funciones y detalles de cada actividad, será difundida a través del Instagram (@teatropuerto.cl) y el sitio web (www.teatropuerto.cl) de la organización.

De esta manera, el Festival Internacional TeatroPuerto celebra diez versiones consolidándose como un espacio de encuentro para las artes escénicas, promoviendo la circulación de propuestas artísticas, el desarrollo de procesos colaborativos y el acceso de las comunidades a diversas experiencias teatrales.

Es importante mencionar que el Plan de Gestión de TeatroPuerto es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En tanto, el Festival Internacional TeatroPuerto es un proyecto financiado por el FONDO NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, Convocatoria 2026 del Ministerio.