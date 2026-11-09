Presentación del libro “Cruentos completos. Volumen II” de Joaquín Miranda Puentes

Librería La Quiltra, Miraflores 620, local 3, Metro Bellas Artes.

Jueves 26 de noviembre – 18:30 horas.

En Cruentos completos. Volumen II, Joaquín Miranda Puentes propone once relatos en los que la violencia, el absurdo y la incomodidad se entrelazan en cumpleaños, onces, idas al zoológico y cenas de navidad. Estos cruentos fueron editados por editorial La Maña y el lanzamiento contará con Catalina Calcagni, guionista y comunicadora audiovisual, y Francisco Martinovich, escritor y docente, como presentadores.

Una torta de tres leches, vino, pelotas de tenis, cortaplumas suizo. Estos son algunos de los elementos presentes en el primer relato, en el que tres hermanas celebran el cumpleaños de su padre, quien yace en una silla de ruedas con la boca abierta y dos tubos que le atraviesan las fosas nasales. Esta primera narración se presenta como un ejemplo de intromisión en lo cotidiano, un espacio por el que caminar a veces se torna difícil.

¿Cómo seguir luego de atravesar estos espacios? ¿Cómo salir ileso de la oscuridad que, a veces, empieza a aferrarse a nuestro día a día? Quizás respondan algo al respecto estas narraciones, aunque no sea agradable.

Casi-cuentos, cruentos, no cuentos

De acuerdo con la línea narrativa del autor, conocido por libros como Los Tiempos (Cerrojo, 2017) y Psicosis lúcida (Hueders, 2024), llegan estos cruentos que ocurren dentro del hogar o lugares acogedores, lejos de calles sombrías y escenarios asociados al horror. Transcurren con la mesa de comedor puesta, en departamentos anodinos; acontecen en medio de la obviedad que supone la rutina, dentro de lo ordinario que, hoy en día, se parodia a sí mismo.

Se trata de un libro atravesado por la música, específicamente, el rock y el metal, que rugen desde el inicio mediante los epígrafes de Pain of Salvation y Jeff Hanneman. Una vez dentro de los relatos, los cruentos tienen en sus escenarios a Dissection, Morbid Angel, Behemoth y Bloodbath, entre otras bandas. Estos cruentos, como señala Eduardo Molina en el prólogo, son “casi-cuentos, sobrevivientes amputados de una batalla con el lenguaje”, y advierte que “los textos sangran, pierden partes de sí mismos”. Emerge, entonces, la pregunta: ¿cómo se sigue luego de esta intromisión, de esta batalla con el lenguaje en la que todos pierden?

“El libro nada (o al menos lo intenta) sobre la parte profunda de la condición humana. Tal y como ocurre en las casas pareadas en las que se oye todo; como cuando los padres saben, pero ignoran hasta que es muy tarde; como cuando miramos hacia arriba para no ver los bandejones centrales”, según la editorial.

Cruentos completos. Volumen II se publica bajo el alero de la editorial sureña La Maña, quienes desde 2023 trabajan con autores emergentes y consagrados. En palabras de su fundadora, Gabriela Balbontín Steffen, “el proceso de acompañar la publicación de un libro es un proceso lento, de muchas etapas, de lecturas y relecturas, y de conversación”. De acuerdo con esto, y en resonancia con el deseo original del autor, expresa que muchos de los textos le generaron incomodidad y algunos sentimientos de repulsión.

La Maña es una editorial valdiviana con publicaciones de libros de diversos géneros. En este caso, Balbontín presenta Cruentos completos. Volumen II como un encuentro de los lectores con “umbrales de lo grotesco y sobrenatural” y agrega que “otros tuercen la realidad que habitamos, por ejemplo, una línea telefónica que, en lugar de prevenir el suicidio, te ayuda a concretarlo. También nos encontramos con temáticas como la psicopatía infantil, la esquizofrenia, el abuso de poder, el clasismo y el desajuste del statu quo”. Estos cruentos sentencian al lector: “Usted quería saber, no puede quejarse”.

Joaquín Miranda Puentes (Santiago, 1993)

Licenciado en Letras con mención en Lingüística y Literatura Hispánicas, magíster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Escritura Narrativa por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente cursa el doctorado en Lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado los libros Los Tiempos (Cerrojo, 2017), Psicosis lúcida (Hueders, 2024) y Nunca se supo. Poemas de músicos chilenos (JC Sáez Editor, 2025). Desde 2018 trabaja como luthier de instrumentos de cuerda pulsada.

El libro Cruentos completos. Volumen II fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria año 2026.