Exposición “Canto Libre. Fotografía y música en Chile del siglo XX al XXI”

Flach Galería, 2º piso Espacio El Living, Villavicencio 301, Barrio Lastarria.

Inauguración: jueves 12 de noviembre – 19:00 horas.

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La fotografía y la música comparten una capacidad singular: registrar el pulso de su tiempo. Desde esa premisa, Flach Galería presenta “Canto Libre. Fotografía y música en Chile del siglo XX al XXI”, una exposición colectiva curada por Javier Godoy Fajardo, director de StgoFoto y Flach Galería.

Reúne el trabajo de nueve artistas que han retratado la música y sus protagonistas en distintos momentos; Aldo Benincasa, Antonio Larrea, Felipe Retes, Gonzalo Donoso, Héctor González, Inti Gajardo, Karolina Guajardo, Kiara Hurtado y Val Palavecino, ofreciendo un recorrido por diversas épocas, escenas y expresiones de la música chilena.

Como señala su curador, Javier Godoy: “La fotografía, como documento, relata y conserva los pulsos generacionales; la música los canta y les pone ritmo en el constante mutar de las sociedades. Década a década, es la juventud quien marca los beats. Eso es lo que relata esta muestra: el compromiso de sus autores y autoras, desde su experiencia de vida y su militancia, con su época y con sus artistas, desde los años 70 del siglo XX hasta hoy, ya avanzada la tercera década del siglo XXI”.

La exposición permitirá reencontrarse con imágenes de bandas y artistas como Víctor Jara, Illapu, Ana Tijoux, Pablo Chile, Camila Moreno, Hesse Kassel y Alex Anwandter, entre muchos otros.

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La inauguración de Canto Libre marca también un nuevo hito para Flach Galería: el estreno de su nueva sala de exposiciones, en colaboración con El Living, ubicada en Villavicencio 301, Barrio Lastarria. Este nuevo espacio permitirá dar continuidad y proyección a su programación, que contempla un ciclo de cuatro exposiciones durante 2026. Su habilitación y desarrollo forman parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El encuentro entre fotografía y música propone, además, una mirada sobre los vínculos que hacen posibles estas imágenes. En palabras de Javier Godoy:

“Estas fotografías fueron encargos o relatos de la complicidad entre quien las realizó y la persona retratada, en espacios de intimidad, en la calle o en la plaza cercana. En todas ellas vemos vida y documento de su tiempo y de sus protagonistas”.

“Canto Libre. Fotografía y música en Chile del siglo XX al XXI” es una invitación a recorrer la memoria visual de la música chilena, reconocer sus transformaciones y descubrir las relaciones de complicidad que se construyen entre quienes fotografían y quienes son retratados. La exposición es gratuita y abierta a toda la comunidad.