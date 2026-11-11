“Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi en Parque del Recuerdo

Anfiteatro de la Laguna, Parque del Recuerdo Américo Vespucio, Américo Vespucio 555, Huechuraba.

Sábado 14 de noviembre – 12:00 horas.

Entradas gratis AQUÍ.

Más Parque y la Camerata de la Universidad de los Andes invitan a los amantes de la música clásica y a toda la comunidad, a disfrutar de una experiencia cultural única y gratuita.

La presentación de Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi, estará bajo la dirección del maestro italiano, Giovanni Panella, y contará con la participación de la destacada solista y violinista chilena, Nazaret Beroiza.

Se espera que más de 1.000 personas lleguen a disfrutar de este encuentro artístico al aire libre, que busca acercar la cultura a las familias y ofrecer una experiencia que combina el arte, la música clásica y el entorno natural.

“El concierto al aire libre está dirigido a todas las familias que deseen disfrutar de este evento único que mezcla la música y naturaleza, permitiendo a los asistentes recorrer a través del sonido los paisajes, las sensaciones y las transformaciones de cada época del año”, precisa Paulina Jaramillo, gerente de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

El concierto, acogido a la Ley de Donaciones Culturales y realizado junto a la Fundación Inversión Cultural (FINC), abrirá con la intensidad y profundidad del Adagio y Fuga en Do menor, K. 546, de W. A. Mozart, una composición conmovedora que prepara el ambiente antes de dar paso a la gran obra maestra de Antonio Vivaldi: Las Cuatro Estaciones (Op. 8).

A través de sus cuatro conciertos, el público recorrerá el ciclo natural del año. La Primavera (Concierto N.º 1 en Mi mayor), con el renacer del paisaje, el canto de las aves y el despertar de la naturaleza; el Verano (Concierto N.º 2 en Sol menor), retratado por el calor sofocante, interrumpido por la fuerza e intensidad de una tormenta estival; el Otoño (Concierto N.º 3 en Fa mayor), que evoca la calidez de las cosechas, la celebración y la serenidad de los paisajes dorados; para finalizar con el Invierno (Concierto N.º 4 en Fa menor), que nos transporta al viento gélido, el chasquido del hielo y el refugio cálido junto al fuego.