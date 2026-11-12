Presentación del libro “Neuro Eventos” en Centro Cultural de Las Condes

Café Literario de la Biblioteca del Centro Cultural de Las Condes, Nuestra Señora del Rosario 30/Apoquindo 6570, Las Condes.

Martes 24 de noviembre – 19:00 horas.

“Neuro Eventos. La ciencia detrás de los eventos corporativos” es el título del nuevo libro de Pavel Friedmann y Andrés Escalona, quienes combinan más de 30 años de experiencia en la industria con la investigación científica para proponer una nueva forma de diseñar experiencias corporativas, poniendo el foco en la atención, la emoción y la memoria como elementos clave para crear conexiones significativas con las personas.

¿Por qué algunos eventos generan recuerdos duraderos mientras otros se olvidan apenas terminan? ¿Es posible diseñar experiencias que no solo sorprendan, sino que también conecten con las personas, transmitan mensajes y generen un impacto real?

Estas son algunas de las preguntas que aborda Neuro Eventos, el libro de Pavel Friedmann y Andrés Escalona que invita a repensar la manera en que se conciben, producen y evalúan los eventos corporativos.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria, los autores decidieron profundizar en los fundamentos científicos que ayudan a explicar por qué algunas experiencias logran conectar con sus audiencias y otras no. El resultado es una obra que vincula la práctica profesional con conocimientos sobre atención, emoción, memoria, percepción y comportamiento humano, traduciéndolos en herramientas para el diseño de experiencias.

La propuesta parte de una premisa: un evento no ocurre solamente en un escenario, en las pantallas o en el recinto; también ocurre en la mente de quienes lo viven. En una sociedad saturada de información y estímulos, la espectacularidad por sí sola ya no garantiza que un mensaje sea comprendido, recordado o capaz de generar una acción.

“Después de tantos años produciendo eventos, queríamos entender por qué algunas experiencias conectaban profundamente y otras no. Contrastamos nuestra práctica con la investigación científica y quisimos compartir lo aprendido”, explican los autores.

De producir eventos a diseñar experiencias

A lo largo de doce capítulos, Neuro Eventos aborda la ciencia de la experiencia, la relación entre emoción y memoria, la creación de atmósferas, la persuasión, el recorrido del invitado y los desafíos que enfrentan productores y realizadores. También explora cómo comprender mejor las necesidades de los clientes, diseñar encuentros virtuales e híbridos y evaluar el impacto emocional y estratégico de cada evento.

Uno de los planteamientos centrales del libro es que las decisiones creativas deben responder primero a un propósito. Antes de elegir una pantalla, diseñar un escenario o incorporar un recurso tecnológico, es necesario definir qué se busca que los participantes comprendan, sientan, recuerden o hagan después de la experiencia.

Desde esta perspectiva, la iluminación, la música, la narrativa, la participación y cada interacción forman parte de una estrategia que debe ser coherente con el mensaje y los objetivos de la organización.

El libro también cuestiona la idea de que un evento exitoso es necesariamente el más espectacular o costoso. La verdadera diferencia está en la capacidad de crear significado, generar vínculos y conseguir que la experiencia trascienda el momento en que ocurre.

Una mirada científica y responsable

En un contexto en el que la neurociencia despierta un creciente interés, los autores subrayan la importancia de distinguir entre la evidencia científica y las promesas sin fundamento. La obra no ofrece fórmulas infalibles para controlar las emociones ni garantizar recuerdos, sino que propone utilizar el conocimiento disponible para tomar decisiones mejor fundamentadas y evaluar sus resultados.

El prólogo, escrito por Omar David Pérez, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, destaca precisamente la importancia de esta mirada rigurosa. En él, reconoce el trabajo de los autores por estudiar literatura científica relevante, consultar con expertos y someter sus planteamientos a revisión crítica antes de publicar.

“La neurociencia seria se basa en evidencia empírica, reconoce la complejidad de los sistemas cerebrales, y es honesta sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Los lectores encontrarán ideas prácticas respaldadas por investigación real junto con reconocimiento de donde la evidencia es más fuerte y dónde más especulativa”, recalca Pérez.

Con esta publicación, Friedmann y Escalona buscan abrir una conversación en la industria y ofrecer un marco útil para profesionales de eventos, responsables de marketing, comunicadores, emprendedores y líderes corporativos que quieran evolucionar desde la producción logística hacia un diseño más consciente y estratégico de las experiencias.