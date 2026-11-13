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Festival de Cine y Música Arica Nativa CULTURA Crédito: Cedida

Festival de Cine y Música Arica Nativa

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Por: El Mostrador Cultura
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Festival de Cine y Música Arica Nativa

  • Arica y Timar.
  • Martes 17 al domingo 22 de noviembre.
  • Más información AQUÍ.

El festival de películas + músicas nativas del mundo llega al Cine Colón, a la Escuela Sarañani! y al pueblo de Tímar, con actividades gratuitas y abiertas a todo el público.

Este año llegan 60 películas de 17 países: historias de pueblos andinos, de la frontera, de la vida rural y del cuidado de la naturaleza, además de películas hechas por y para niñas, niños y jóvenes.

Todas las funciones son gratuitas, solo necesitas inscribirte antes.

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