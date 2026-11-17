30° Simposio Internacional de Escultura de Valdivia
30° Simposio Internacional de Escultura de Valdivia
- Parque Urbano Catrico, Nueva San Luis 3181, Valdivia.
- 17 al 27 de noviembre.
La Corporación Cultural Municipal de Valdivia dio a conocer a las y los seis escultores seleccionados para la trigésima versión del Simposio Internacional de Escultura de Valdivia. El encuentro se realizará entre el 17 y el 27 de noviembre en el Parque Urbano Catrico (Nueva San Luis #3181). Durante 10 días, los artistas tallarán y construirán sus obras in situ, en un taller abierto a la comunidad.
En su edición número 30, bajo el título «Memorias del terremoto de Valdivia de 1960», el simposio está dedicado a los 66 años del terremoto y maremoto de 1960, un hecho que transformó la geografía y la memoria colectiva de Valdivia. Las obras creadas durante el encuentro darán origen a un nuevo espacio conmemorativo, un circuito de memoria definido junto a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) de la Municipalidad de Valdivia.
“Desde 1996, el Simposio Internacional de Escultura de Valdivia ha convocado a artistas de Chile y el mundo a crear sus obras en vivo. Esta versión es una invitación a vivir la experiencia de un taller/museo al aire libre, así como también una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo de este certamen, con miras a situarlo y vincularlo con el espacio urbano y conectarlo con la comunidad valdiviana, su patrimonio y memoria”, señaló Isabel Tobar, gerente de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia.
Piedra y metal desde cuatro países
Tres artistas trabajarán en piedra:
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Gissella García (Maldonado, Uruguay). Escultora especializada en talla directa en piedra, con obras monumentales en espacios públicos de América Latina, Europa, Asia y África. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por el IENBA de la Universidad de la República y se formó también en la Escuela Superior de Bellas Artes de Montpellier, Francia.
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Ignacio “Nacho” Cardiello (Olavarría, Argentina). Artista visual que investiga la memoria del paisaje a través de la piedra y la pintura. Heredero de la tradición picapedrera del centro de la provincia de Buenos Aires, ha participado en simposios y exposiciones en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.
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Luis Chumacero (Tupiza, Potosí, Bolivia). Escultor en piedra de formación principalmente autodidacta, con premios nacionales e internacionales y obra exhibida en cuatro continentes. Su paso por la Segunda Bienal Internacional de Escultura de Tupiza (2010) marcó un hito en su carrera.
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