Noche Nerd sobre cambio climático “Manual de Sobrevivencia”

NIDO Lucía, San Isidro 85, Metro Santa Lucía.

Jueves 26 de noviembre – 18:00 horas.

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El cambio climático ya llegó. Ya no hablamos solamente de lo que podría ocurrir en 2050: sus efectos se están sintiendo hoy. Lluvias intensas, granizos, tornados, aluviones, incendios y temperaturas extremas son parte de un escenario que nos obliga a hacernos preguntas cada vez más concretas.

¿Qué está pasando con el clima? ¿El Niño que sufrimos hoy, está radicalizado por el cambio? ¿Hasta dónde podemos anticipar los eventos extremos? ¿Cómo cambiarán nuestras formas de producir energía, acceder a recursos y organizarnos como sociedad?

Y, sobre todo, ¿cómo nos preparamos para vivir en un planeta cuyas condiciones están cambiando y donde el cambio puede ser la constante?

Con estas preguntas como punto de partida, el próximo jueves 26 de noviembre, Noches Nerd presenta «Manual de Sobrevivencia», una nueva sesión en NIDO Lucía que reunirá a tres especialistas para abordar el cambio climático desde la ciencia atmosférica, la adaptación social y la innovación sostenible. En un tono ameno, accesible y entretenido para todo público en formato After Office, con cervezas y pizzas.

Tres miradas para entender lo que viene

Roberto Rondanelli, científico atmosférico, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), abordará la física de los fenómenos meteorológicos extremos, el papel de El Niño y los desafíos que enfrentan los modelos científicos para comprender y anticipar el comportamiento del clima.

Anahí Urquiza, antropóloga, doctora en Sociología, académica de la Universidad de Chile e investigadora del CR2, explorará las desigualdades frente a los impactos climáticos, la vulnerabilidad de las comunidades, la transición energética y las formas de organización necesarias para adaptarnos a escenarios cada vez más complejos.

Jorge Hernández Cerda, sociólogo y magíster en Sistemas Interactivos, profesor de Diseño y Sustentabilidad en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad del Desarrollo, y fundador de JHC NEWMEDIA®, abordará el papel de la innovación, el diseño y la colaboración entre personas y comunidades para enfrentar situaciones de crisis.

No se trata solamente de sobrevivir

La humanidad ha enfrentado grandes transformaciones ambientales a lo largo de su historia. Glaciaciones, sequías y erupciones volcánicas han alterado profundamente las condiciones de vida. Nuestra capacidad de adaptación, innovación y colaboración ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

Pero el desafío actual plantea nuevas preguntas: ¿cómo nos adaptamos cuando las condiciones dejan de ser estables? ¿Qué ocurrirá con la alimentación, la energía y los recursos? ¿Cómo podemos prepararnos para que las próximas generaciones no solo sobrevivan, sino que también puedan desarrollarse, crear, soñar y ser felices?

Lejos de quedarse en el catastrofismo, «Manual de Sobrevivencia» propone pasar de la preocupación a la comprensión y de la incertidumbre a las preguntas que pueden ayudarnos a actuar.

La sesión será moderada por Magdalena Cousiño, productora cultural y divulgadora científica, creadora y conductora de Noches Nerd en Chile.

Con diez años de trayectoria, Noches Nerd es un espacio de encuentro entre ciencia, cultura y ciudadanía que acerca temas complejos a públicos diversos a través de charlas breves, preguntas abiertas y conversaciones cercanas, entretenidas y sin solemnidad.

La invitación es a informarse bien, compartir ideas y empezar a escribir colectivamente nuestro propio manual para vivir en el planeta que viene.

Información del evento

NOCHE NERD NIDO — MANUAL DE SOBREVIVENCIA

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

jueves 26 de noviembre de 2026. Lugar: NIDO Lucía, San Isidro 85, Santiago Centro, a pasos del Metro Santa Lucía.

NIDO Lucía, San Isidro 85, Santiago Centro, a pasos del Metro Santa Lucía. Apertura de puertas: 18:00 horas.

18:00 horas. Inicio de charlas: 19:00 horas.

19:00 horas. Invitados: Roberto Rondanelli, Anahí Urquiza y Jorge Hernández Cerda.

Roberto Rondanelli, Anahí Urquiza y Jorge Hernández Cerda. Moderación: Magdalena Cousiño.

Magdalena Cousiño. Entradas: $15.000 general / $10.000 aporte reducido / $5.000 estudiantes.

$15.000 general / $10.000 aporte reducido / $5.000 estudiantes. Venta de entradas: com.

com. Instagram: @noches_nerd.

@noches_nerd. Organiza: La Casa de Goethe.