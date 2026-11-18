“Sudania, el Musical” en Providencia

Teatro Bellavista, Dardignac 0110, Providencia.

Sábado 21 y 28 de noviembre – 16:00 horas.

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Basado en el disco «Sudamérica Suda» de Sexual Democracia, este musical marca la incursión de su líder, Miguel Barriga, en el mundo del teatro musical. La producción obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Carmen 2026 y ganó en la categoría Mejor Espectáculo Varieté Jukebox.

Sudania, el Musical es una propuesta escénica que nace inspirada en el disco Sudamérica Suda, de la reconocida banda nacional Sexual Democracia, y representa una nueva incursión creativa de su líder en el universo del teatro musical.

La producción ha conseguido un importante reconocimiento en la escena teatral nacional al obtener cuatro nominaciones a los Premios Carmen 2026: Mejor Musical Familiar, Mejor Musical Original, Mejor Espectáculo Varieté Jukebox y Mejor Dirección Coreográfica. De estas cuatro categorías, obtuvo el galardón a Mejor Espectáculo Varieté Jukebox.

Ambientada en el año 2530, este musical nos transporta a un futuro en el que, Sudania es el último continente sobreviviente de una guerra autodestructiva de las grandes potencias del hemisferio norte. Una nueva amenaza pone en peligro su existencia y un grupo de personajes extraordinarios, conocidos como Los Libertadores de Sudania, deberá enfrentar una misión que pondrá a prueba sus convicciones, intereses y capacidad de trabajar juntos.

Con una puesta en escena dinámica y latinoamericana, música, humor y situaciones inesperadas, la obra invita a reflexionar sobre la identidad, la solidaridad, el poder, la convivencia y el futuro de nuestra región.

Sudania, el Musical es una creación de artistas chilenos que apuesta por el teatro musical como espacio de encuentro entre la música, las artes escénicas y la identidad latinoamericana. Su particular universo reúne personajes humanos, mutantes, hologramas, cyborgs y figuras de poder en una aventura que mezcla fantasía, humor y crítica social.

Guión: Monserrat Ailín – Miguel Barriga

Dirigido: Monserrat Ailín

CUATRO NOMINACIONES Y UN PREMIO: EL RECONOCIMIENTO A UNA CREACIÓN CHILENA

Las distinciones obtenidas en los Premios Carmen 2026 representan un importante reconocimiento al trabajo artístico y creativo de esta producción, que busca aportar al desarrollo del teatro musical chileno desde una perspectiva latinoamericana.

ÚLTIMAS DOS FUNCIONES DE LA TEMPORADA

El público tendrá dos últimas oportunidades para disfrutar de esta aventura musical y conocer una propuesta teatral que une el legado del rock chileno con una original experiencia de teatro musical.