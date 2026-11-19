Exposición “REPONER. La pintura de comienzo de siglo” de Alex Quinteros

Nave Principal Pablo de Rokha, Centro Experimental Perrera Arte (Interior Parque Los Reyes s/n, Santiago.

Inauguración: viernes 20 de noviembre – 20:00 horas.

Entrada liberada.

Consolidando 31 años de trayectoria ininterrumpida como un faro de la experimentación y la autonomía cultural, el Centro Experimental Perrera Arte celebra un nuevo aniversario institucional.

En este contexto de memoria y convergencia artística, este viernes 20 de noviembre, a las 20:00 horas, abrirá sus puertas en la Nave Principal Pablo de Rokha la exposición «REPONER. La pintura de comienzo de siglo», del artista visual y magíster Alex Quinteros Valencia.

La muestra reúne un compilado de obras de distinto formato —pintura sobre tela, gesto, mancha, materia y pigmento sobre la superficie del bastidor— realizadas en la primera parte del milenio. Estas piezas fueron expuestas originalmente en diversos centros culturales de Santiago, Viña del Mar y Chillán, incluyendo las emblemáticas obras presentadas en 2004 en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, junto a otros registros clave de aquella época.

Para su autor, este reencuentro con el pasado pictórico responde a una necesidad crítica y expresiva fundamental. En palabras del propio pintor:

«Constituye un registro clave de mi trabajo, pues desde el lenguaje puro de la pintura refleja un tiempo de vitalidad, gestualidad y conexión expresiva de la manera en que vivía la pintura. He decidido “reponerlas” porque considero necesario volver a leer obras que consolidaban una búsqueda iniciada en la década anterior, tanto en su concreción (como lenguaje) y en su circulación por espacios netamente enfocados a una lógica cultural».

Asimismo, Quinteros destaca que al revisitar este conjunto se activa la memoria y emergen capas profundas del recuerdo, reconstituyendo “la fascinación del acto de pintar –como gesto primigenio– de su contemplación, de su entrega y concreción […] de registro de pintura”.

Desde la dirección del centro cultural, Antonio Becerro,director de la Perrera Arte,enfatiza la relevancia de este hito:

«Recibir la obra de Alex Quinteros —un creador de sólida formación y discípulo directo del maestro José Balmes— en este aniversario es profundamente significativo para nosotros. Durante 31 años, la Perrera ha batallado por ofrecer alternativas y espacios artísticos abiertos a la comunidad, y ver cómo la pintura crítica, reflexiva y de alta densidad matérica vuelve a habitar nuestra Nave Principal demuestra que el arte contemporáneo independiente sigue más vivo y necesario que nunca».

Semblanza del autor

Alex Quinteros Valencia (1969) es Licenciado en Arte con mención en Pintura por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1995) y Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas por la Universidad Finis Terrae (2020). Su trayectoria une la creación con una activa labor institucional y docente: es secretario técnico de la APECH, encargado de la Sala Santiago Nattino y representante del gremio ante la Comisión Nemesio Antúnez del MOP, además de desempeñarse como docente en la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae.