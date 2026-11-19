El acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI abrió un nuevo frente de críticas hacia el Gobierno. La alianza, firmada por la ministra Ximena Lincolao. El memorándum ―suscrito este lunes en San Francisco, Estados Unidos, por la titular de la cartera y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman― contempla cooperación para modernizar servicios públicos, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.

La alianza no tardó en despertar las críticas en partidos de oposición, donde apuntan a la opacidad de su alcance y el poco resguardo de datos nacionales. “El Gobierno firmó un acuerdo con OpenAI y todavía no ha explicado qué va a pasar con los datos de las chilenas y los chilenos. Usar inteligencia artificial para atender mejor a las personas puede ser un avance, justamente por eso tiene que hacerse con reglas claras y no con acuerdos inconsultos”, acusó la diputada y Presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre los alcances del acuerdo y su plano legal con el abogado constitucionalista Tomás Jordán.

Además, y a propósito de la serie de recortes en materia de patrimonio durante la discusión en el Congreso del Presupuesto 2027 (como el 70 % en programas patrimoniales, 60 % en bibliotecas públicas o el fondos de solo $ 1.000 para el Consejo de Monumentos Nacionales aprobado por la comisión mixta), conversamos con la ex ministra de Bienes Nacionales y vicepresidenta del directorio de TVN, Nivia Palma.