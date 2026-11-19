Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, sostuvieron este jueves una histórica reunión trilateral en Shenzhen, China, en la que abordaron la reducción de los arsenales nucleares, la guerra en Ucrania y la seguridad energética internacional. Tras el encuentro, que se extendió durante aproximadamente una hora y veinte minutos, los mandatarios anunciaron un acuerdo para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos.

La cita se desarrolló en el hotel Kylin Villa, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que reúne a las principales economías de la región.

El encuentro tuvo lugar después de una reunión bilateral entre Xi y Trump. Posteriormente, Putin se trasladó al recinto para participar en las conversaciones entre las tres potencias nucleares.

Los mandatarios se sentaron alrededor de una mesa circular, con Xi en el centro, Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras las delegaciones permanecían a cierta distancia.

Al inaugurar la reunión, el presidente chino defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación entre las principales potencias. Xi afirmó que la “interacción positiva” entre los tres países “no es una opción, sino una obligación”.

“La historia es el mejor libro de texto”, sostuvo el mandatario chino, quien llamó a aprender de las experiencias del pasado y advirtió que los tiempos en que los países podían vivir como “territorios aislados” han quedado atrás.

Por su parte, Putin destacó que Rusia, China y Estados Unidos comparten intereses en la resolución de conflictos internacionales, especialmente en relación con la guerra en Ucrania.

Uno de los principales asuntos abordados fue el control de los arsenales nucleares. Durante su intervención inicial, Trump propuso avanzar hacia una reducción del número de armas atómicas y pidió garantías para evitar que vuelvan a ser utilizadas.

“Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, afirmó.

Sin embargo, el mandatario estadounidense reconoció las dificultades que supone avanzar hacia el desarme. “Francamente es difícil abandonar las armas nucleares, porque una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país”, señaló, antes de agregar que “así funciona el mundo”.

Trump también planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para impedir que otros países desarrollen armamento nuclear. “Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear”, aseguró frente a Xi y Putin.

El presidente chino, en tanto, describió las armas nucleares como una “espada de Damocles” y pidió avanzar hacia su prohibición y eliminación completa.

Xi sostuvo que las tres potencias deben contribuir a prevenir una guerra nuclear, respetar los tratados internacionales, preservar la estabilidad mundial y evitar que se crucen determinadas “líneas rojas”.

Las conversaciones se desarrollaron mientras los mandatarios de Estados Unidos y Rusia mantenían consigo sus respectivos sistemas de comunicación para autorizar el empleo de armamento nuclear.

Trump viaja acompañado del denominado “Fútbol Nuclear”, mientras que Putin se desplazó a China con su equivalente ruso, conocido como chemodanchik, según mostró la televisión pública de ese país.

La guerra en Ucrania fue otro de los temas centrales de la reunión. Putin aseguró que las tres potencias tienen “muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales”.

El mandatario ruso explicó que había abordado la guerra durante su reunión bilateral del miércoles con Xi Jinping y también en su encuentro del jueves con Trump.

Según indicó, las conversaciones con el presidente estadounidense dedicaron “mucha atención” al conflicto, por iniciativa del propio Trump.

El mandatario de Estados Unidos confirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania formaría parte de la agenda trilateral y señaló que previamente había conversado extensamente sobre el asunto con Putin. “Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, afirmó Trump, en referencia a Ucrania.

La cita se produjo después de la reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, con mediación estadounidense, aunque sin avances sustanciales para poner término a las hostilidades.

China, por su parte, ha mantenido una posición que combina llamados a una solución negociada con el fortalecimiento de sus vínculos políticos y económicos con Moscú, sin condenar la invasión rusa.

Más allá de las conversaciones sobre seguridad internacional, los tres mandatarios anunciaron un acuerdo relacionado con el mercado energético.

Según una declaración conjunta publicada después del encuentro, Estados Unidos, China y Rusia acordaron incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos.

Los presidentes destacaron la importancia de garantizar “un flujo estable de energía” en un contexto de tensiones sobre el abastecimiento internacional.

La situación energética se ha visto afectada por la guerra en Irán y las dificultades relacionadas con el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo, particularmente hacia las economías asiáticas.

El acuerdo anunciado por las tres potencias busca contribuir a la estabilidad del suministro, aunque la declaración citada no especificó volúmenes de producción ni plazos para su implementación.

Otro de los puntos incluidos en el documento conjunto fue el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI). Los mandatarios defendieron que ese tribunal y otros organismos similares “no abusen de sus poderes”. “El principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales”, señala la declaración.

La referencia adquiere especial relevancia debido a que la CPI mantiene vigente una orden de arresto contra Vladímir Putin por presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

La posición expresada por los tres presidentes constituye un cuestionamiento a las atribuciones de los organismos judiciales internacionales, particularmente en relación con la soberanía estatal y las inmunidades de sus autoridades.

Finalmente, Trump, Xi y Putin manifestaron su compromiso de impulsar una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según la declaración conjunta, el propósito es aumentar la eficacia del organismo frente a los desafíos internacionales y fortalecer su capacidad para cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad.

El documento señala que la reforma debe permitir que Naciones Unidas “afronte con más eficacia” los problemas globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”.

La reunión trilateral se desarrolló en el marco de la cumbre APEC en Shenzhen, donde los líderes de las principales economías del Asia-Pacífico participan en conversaciones sobre comercio, cooperación y seguridad internacional.