La exministra de Bienes Nacionales Nivia Palma acusó al Ministerio de las Culturas de incurrir en un acto de censura al desconocer la decisión del jurado que premió el poemario Persona sin identificar, de Verónica Jiménez. En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, advirtió que este episodio podría anticipar nuevas intervenciones en las decisiones culturales durante el Gobierno de José Antonio Kast.

“Estamos frente a un hecho de censura. La censura es grave siempre, pero es muy grave cuando la censura la hace el Ministerio de las Culturas”, afirmó la exdirectora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Palma explicó que el concurso literario se realiza desde 1993 y que, según su evaluación, la controversia actual no tiene precedentes en sus 33 años de historia. “Por primera vez tenemos una polémica, después de 33 años”, sostuvo.

Según relató, el jurado realizó el proceso habitual de evaluación de las obras postulantes y, después de deliberar, decidió distinguir el libro Persona sin identificar. La resolución quedó formalizada en un acta que fue entregada a la Subsecretaría de las Culturas.

Sin embargo, semanas después, los integrantes del jurado se enteraron de que se había programado una ceremonia de premiación para el 25 de noviembre y que la obra seleccionada no figuraba entre los reconocimientos anunciados. “Se publicaron todos los premios, pero no este”, cuestionó Palma.

La exministra sostuvo que la Secretaría del Libro y la Subsecretaría de las Culturas desconocieron una resolución que correspondía adoptar al jurado del certamen.

“Entonces, lo que ha hecho la Secretaría del Libro y la Subsecretaría de las Culturas, que es el órgano institucional para este efecto, fue desconocer la decisión del jurado de poesía publicada, y eso es muy grave”, afirmó.

A su juicio, la exclusión del poemario constituye una intervención injustificada en el resultado del concurso. “Por tanto, aquí ha habido un acto muy raro que nosotros no podemos más que interpretar como censura”, señaló.

La controversia ocurre además en medio de la discusión del Presupuesto 2027, que contempla propuestas de reducción de recursos para distintos programas culturales y patrimoniales.

Entre las medidas cuestionadas figuran recortes de hasta un 70% en programas patrimoniales y un 60% en bibliotecas públicas. A ello se suma una indicación aprobada en la Comisión Mixta para reducir a $1.000 los recursos del Consejo de Monumentos Nacionales.

En una columna publicada anteriormente en El Mostrador, Palma advirtió que, al comparar el presupuesto de 2026 con la propuesta para 2027, el Ministerio de las Culturas y el Servicio del Patrimonio Cultural recibirían un 18,82% menos de recursos.

En esa oportunidad, sostuvo que “es muy difícil comprender que un gobierno haga esto con el indispensable aporte que el Estado debe hacer para el desarrollo cultural del país”.

Consultada por las consecuencias que podrían tener las decisiones de la actual administración, la exministra manifestó una evaluación negativa sobre el futuro del sector.

“Lo que podemos esperar para adelante es mucho peor, creo yo. Lamentablemente, la pasada de este gobierno por cultura va a ser, a mi juicio, muy compleja. Los resultados van a ser muy negros”, afirmó.

Palma también advirtió que el episodio del poemario podría repetirse en otras decisiones del Ministerio de las Culturas.

“Lo que uno puede esperar son más actos de censura, y por eso es muy importante reaccionar de inmediato”, concluyó.