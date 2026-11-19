Zafó de una acusación constitucional en 2020 y aunque ha aparecido mencionada en chats entre Los Hermosilla y su hermano, Samuel Donoso Boassi, pidiendo intervenir en un nombramiento para la Corte Suprema, no existe investigación en contra de la ministra Silvana Donoso Ocampo, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y quien por estos días ha sido muy criticada en los pasillos de tribunales por no inhabilitarse en el proceso destinado a elegir un nuevo Fiscal Regional del Ministerio Público, dado que uno de los postulantes, el fiscal de Arica Mario Carrera, está a cargo de la causa en contra del exfiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en la cual aparece mencionado varias veces el hermano de la ministra, ya señalado.

Varias fuentes del Ministerio Público miran con suspicacia la posición de la ministra de Corte Silvana Donoso, dado que la actual titular de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, culmina su periodo el 29 de diciembre, y actualmente ella está encargada de una de las tantas aristas del caso Hermosilla, la que dice relación justamente con nombramientos judiciales en los cuales medió el tráfico de influencias.

Si bien el Fiscal Nacional, Angel Valencia, podría designar a quien la suceda o a cualquier otro Fiscal Regional del país para hacerse cargo de esas pesquisas, fuentes de la institución explican que, dada la complejidad de los casos, es muy difícil que la indagatoria quede radicada fuera de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso y de la fiscal Paola Castiglione, la misma que durante cerca de 10 años estuvo a cargo del caso SQM.

En dicho escenario, considerando la presencia de Mario Carrera –que logró quedar en competencia, no obstante ser su candidatura inicialmente rechazada por motivos administrativos– y la existencia de la investigación llevada adelante por Perivancich y Castiglione, un fiscal comenta en off que “por prudencia, la ministra debió haberse inhabilitado”, especialmente porque, en la querella de capítulos que la semana pasada ambas persecutoras presentaron en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, la ministra Donoso aparece mencionada en varias partes.

Lo más complejo para Silvana Donoso –reconocen distintas fuentes–, es un chat de WhatsApp entre su hermano, Samuel Donoso, Luis Hermosilla y otros abogados, del 10 de agosto de 2021, en el cual estaban discutiendo la conformación de una terna para una Corte de Apelaciones que no se especifica:

SAMUEL DONOSO: la silvana me pide ayudar a Mirtza Gonzalez, la que tiene mas votos es olivares (…) ¿Qué opinan? (sic).

HERMOSILLA: Antonio me pide apoyar a la Olivares con buenas razones…

DONOSO: UD. MANDA.

HERMOSILLA: Me llamó A y hablamos del tema. La amiga de nuestra Silvana es demasiado de izquierda, además.

DONOSO: No tengo más que decir, solo que no le cuenten a mi hermanita (sic).

Pese a ello, al año siguiente Samuel Donoso siguió insistiendo con la candidata de su hermana, como lo evidencia un chat hallado en el celular de la ahora exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, reproducido por Bío Bío, en el cual el abogado –que representaba a Sebastián Piñera– le decía: “Perdona que te moleste, pero para fiscal de Valpo podrás considerar a Mirtza Marisol González Vera”, para luego mencionar un breve resumen del currículum de la jueza, que se desempeña en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, ante lo cual Vivanco le respondió con un pulgar hacia arriba.

Acusación constitucional

La querella de capítulos contra Ulloa también evidencia una serie de gestiones realizadas por el entorno de Silvana Donoso precisamente en lo relativo a la acusación constitucional que enfrentó, luego de que en 2016 presidiera la comisión de libertades condicionales de la Corte de Valparaíso, la cual concedió (con su voto) la libertad condicional a 778 reos, de un total de 875, es decir, el 90%.

Entre quienes quedaron en libertad en dicha ocasión se hallaba Hugo Humberto Bustamante Pérez, quien estaba condenado a 27 años de presidio por el homicidio de su conviviente y del hijo de esta, un niño de solo nueve años, cuyos cadáveres escondió en un tambor metálico que luego enterró. Sin embargo, apenas quedó en libertad, Bustamante volvió a matar, esta vez a la joven Ámbar Cornejo, de 16 años.

En un chat del 24 de septiembre de 2020, cuando el Senado rechazó la acusación contra Silvana Donoso, Ulloa escribió a Hermosilla que “anoche me llamó el senador Prohens y me dejó muy tranquilo tb”, agregando que “Yasna Provoste cumplió tb”, aludiendo a la votación en contra de la acusación de ambos senadores por la Región de Copiapó, en la cual fue ministro de Corte por casi 10 años (antes de ser designado en el mismo cargo en Santiago, gracias a la ayuda de Hermosilla y otros abogados).

Al respecto, en junio de este año Ulloa declaró ante las fiscales de Valparaíso que “reconozco los whatsapp totalmente, porque ese era precisamente el objetivo de hablar con PROHENS y PROVOSTE, (que) la acusación constitucional contra SILVANA DONOSO fuera rechazada, como ocurrió finalmente” (sic).

Al ser interrogado sobre por qué informó eso a Hermosilla, explicó que lo hizo “porque era el abogado de SILVANA, yo quería que supiera que yo le había explicado a los senadores el sistema de funcionamiento de las libertades condicionales”.

El caso Flores

A raíz de todo ello, en la última edición de “Tolerancia Cero”, la periodista Mónica Rincón criticó duramente la no inhabilitación de Silvana Donoso en el proceso relativo a la elección de la nueva autoridad del Ministerio Público porteño, indicando que en la arista de nombramientos judiciales que se investiga en Valparaíso no solo aparece mencionado el abogado Samuel Donoso, sino que “en esa misma Fiscalía se aloja el caso contra la senadora Camila Flores, de la cual es abogado… sí, Samuel Donoso”.

Y aseveró que, si bien no hay nada ilegal en ello, “lo escandaloso es que no se haya inhabilitado del proceso de selección del fiscal que llevará el caso contra su hermano y otro en el que ya se sabe que él es el defensor”. Rincón añadió que “la guinda de la torta es que es la misma Fiscalía que acusa al magistrado Antonio Ulloa de haber favorecido en la acusación constitucional a… Silvana Donoso”.

Como recuerda la periodista, al ser consultada al respecto, la ministra Donoso dijo a Reportea.cl que “no tenía causal de inhabilidad”.

A inicios de este año, tanto ella como el ministro de la Corte de Valparaíso Rafael Corvalán Pazols recibieron cargos, luego de que seis magistrados de Quillota aseveraran haber sido objeto de malos tratos y de acoso laboral por parte de ambos ministros. No obstante, desde el Poder Judicial se informó a El Mostrador que el 6 de julio pasado ambos fueron absueltos de las acusaciones y que en este momento la decisión final al respecto se encuentra en manos de la Corte Suprema, dado que los denunciantes apelaron.

El Mostrador consultó a la Fiscalía Regional de Valparaíso si la ministra era indagada y la respuesta fue que en la arista de nombramientos “hay otros imputados, pero la ministra no tiene esa calidad”.

En el caso de la Corte Suprema, en tanto, se indicó que al menos en el pleno del lunes recién pasado no se tocó el caso de los chats que mencionan a la ministra Donoso.

Todo lo anterior contrasta con lo acontecido en el tribunal porteño, donde se inició un sumario en contra de la jueza Rosa Aguirre, acusada de haber contratado a una abogada externa al Poder Judicial para redactar fallos, como informó Aquí Valparaíso de El Mostrador.

Cabe indicar que, por medio de la unidad de comunicaciones de la Corte de Valparaíso, se dijo ayer a este medio que la ministra Donoso estaba dispuesta a responder preguntas, pero ello no había sucedido al menos hasta el cierre de este artículo.