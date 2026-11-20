AMOUR | AMOR Fest 2027

Santiago de Chile.

6 al 24 de enero.

Instagram: @AMOURAMORFESTIVAL

¿Qué entendemos hoy por amor? ¿Cómo construimos nuestros vínculos? ¿Qué lugar ocupan la libertad, el consentimiento, la diversidad y el autocuidado en nuestras relaciones?

Estas son algunas de las preguntas que inspiran AMOUR | AMOR Fest 2027, un festival internacional que llegará a Santiago entre el 6 y el 24 de enero de 2027 para proponer, desde el arte y el encuentro, nuevas maneras de reflexionar y experimentar los vínculos humanos.

Bajo el concepto «Poética de los vínculos», el encuentro propone ampliar la comprensión tradicional del amor, habitualmente asociada al romance, para abordarlo también como una construcción cultural, una experiencia corporal y una práctica social. Una mirada que reconoce los afectos como un territorio colectivo de libertad, resistencia y transformación.

“Creo urgente imaginar y visibilizar el mundo amable que soñamos para todos y todas. Para ello, siento necesario reflexionar y experimentar sobre el amor en sus diversas formas. Mi propio camino pasó por cuestionar el amor romántico como norma, denunciando la violencia patriarcal y expandiendo, cada vez más, el amor propio. Con el AMOUR | AMOR Festival, imagino un espacio creativo, respetuoso y profundo para volver a pensar y experimentar las relaciones. Porque lo íntimo es político”, señala la directora general del festival, Sabine Greppo.

Artes visuales y vivas, performances y talleres

El festival contempla una exposición de artes visuales de acceso libre y gratuito para la comunidad, además de una programación de artes vivas, performances y talleres con entrada pagada. Paralelamente, se realizará una residencia artística en Coquimbo 315, dirigida a artistas visuales, con acompañamiento curatorial, uso de espacios de trabajo y presentación de procesos creativos.

Fruto de una colaboración entre Francia y Chile, el encuentro cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Chile, la Embajada de Francia y la Fundación Veta. Esta última, ubicada en una casona de conservación histórica en el centro de Santiago, será la sede principal del festival.

Además, contempla actividades de acceso gratuito y propuestas participativas. Entre sus hitos destacan una acción performativa callejera en Plaza de Armas, el 6 de enero, y la inauguración oficial en Fundación Veta, el 7 de enero de 2027.

Arte y reflexión sobre amor, diversidad y bienestar

La propuesta curatorial se despliega en torno a cuatro ejes principales: amor romántico; libertad de identidad y diversidad de los vínculos; prevención de la violencia de género; autoestima y autocuidado.

Estas dimensiones se expresarán a través de distintas disciplinas y formatos, entre otras, artes visuales, fotografía, cine, música, literatura, instalaciones, teatro, danza, poesía, performances, conferencias, talleres y experiencias somáticas e inmersivas.