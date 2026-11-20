Lanzamiento del libro “Factoría de brutalidades”

Bar Liguria Lastarria, Merced 269, Santiago Centro.

Miércoles 25 de noviembre – 19:00 horas.

¿Qué debe inventar un ser humano para resistir lo inhumano? Esa pregunta atraviesa Factoría de brutalidades, la nueva novela de Ignacio Fritz.

La historia comienza después del Golpe de Estado de 1973. Hércules Saladino Weldt Montag, GAP, comunista, proletario y soñador incorregible, es detenido y llevado al Estadio Nacional, convertido en uno de los principales centros de detención y tortura de la dictadura. Allí, sometido a un tormento que lleva su percepción hasta el límite, comienza a convencerse de que es el primer cíborg de la Unidad Popular: un prototipo creado para proteger a Salvador Allende.

A partir de esa premisa, Fritz construye una realidad donde el delirio y la historia se contaminan mutuamente. Aparecen vampiros uniformados, pactos demoníacos atribuidos a Pinochet, conspiraciones tecnopolíticas de la Guerra Fría y Delfina Edith, una detective privada rubia como Naomi Watts que se comunica por telepatía. La novela incorpora además referencias al cómic, el cine de Serie B, la televisión popular, la ciencia ficción retrofuturista y la mitología política chilena.

El resultado es una obra híbrida que utiliza el exceso, el humor negro y la deformación de la realidad para abordar una experiencia histórica concreta: la violencia ejercida contra quienes fueron perseguidos y torturados por motivos políticos.

“La ficción no reemplaza al testimonio ni al documento histórico, es cierto, pero puede aproximarnos a la terrible dolencia desde otro lugar: puede darle un organismo, una respiración y una conciencia a aquello que, reducido a una cifra o a una fecha, amenaza con volverse abstracto”, explica Fritz.

En Factoría de brutalidades, los hechos históricos funcionan como punto de partida para internarse en aquello que los documentos no siempre pueden registrar. El miedo, la imaginación, la confusión y la vida interior de quien atraviesa una situación extrema adquieren un lugar central. Por eso, Fritz se distancia de la novela histórica convencional y define su obra como «ciencia ficción carnavalesca y grotesca»: un collage en el que la invención permite recorrer los silencios y las zonas inciertas del pasado.

La figura del cíborg también condensa esa operación. Aunque Fritz señala que la imagen surgió principalmente de su fascinación por la cultura popular y por series como The Six Million Dollar Man, el personaje termina convertido en una suerte de cuerpo imposible de la Unidad Popular: una fantasía de supervivencia tecnológica construida desde las ruinas de un proyecto político interrumpido.

“Factoría de brutalidades” se suma a una trayectoria en la que Ignacio Fritz ha explorado los territorios del terror, la ciencia ficción, el noir y el pulp. Nacido en Santiago en 1979, el autor es escritor, periodista y licenciado en Comunicación Social. Ha publicado Eskizoides, Terrorismo marxista, Providencia zombi: El misterio eterno, Mausoleos en el desierto y Los especialistas del mal, además de participar en más de una docena de antologías en Chile y el extranjero.