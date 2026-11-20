El precio del dólar alcanzó este viernes un máximo de $ 1.021 en la Bolsa Electrónica de Chile, su mayor cotización desde julio de 2022, y se acerca al récord histórico al cierre de $ 1.051, registrado el 14 de julio de ese año.

La divisa estadounidense inició la jornada en $1.019,40, con un avance de $2,50 respecto del cierre del jueves, y se encamina a completar tres sesiones consecutivas al alza, período en el que acumula un incremento cercano a los $30. Con este movimiento, el tipo de cambio apunta a cerrar una semana marcada por el fortalecimiento internacional del dólar y la caída en los precios del cobre, factores que han debilitado al peso chileno.

En lo que va de la semana, la divisa registra un avance de $24,40, después de haber subido $19,48 durante la semana anterior. De concretarse, sería su mayor incremento semanal desde la semana terminada el 6 de marzo, cuando acumuló un alza de $39,80.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la aplicación de inversiones XTB, explicó que el avance de la moneda estadounidense se produce “en medio de una creciente aversión al riesgo internacional”. Según detalló, las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) impulsaron la apreciación global del dólar, mientras que la corrección de Wall Street ha aumentado la demanda por activos refugio. Actualmente, el mercado descuenta un incremento de 25 puntos básicos para la próxima reunión del organismo.

A estos factores se suma la demanda de dólares asociada a la salida a bolsa de Anthropic, ante la conversión de divisas de inversionistas internacionales interesados en participar en la operación, hecho habría contribuido a impulsar la demanda por la moneda estadounidense.

En el escenario internacional, el dólar se encamina a completar su cuarta semana consecutiva de ganancias y se mantiene en máximos de mercado internacional desde marzo de 2025, pese a registrar un respiro durante la jornada de este viernes.

Las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal también se mantienen a la espera de la publicación, durante la próxima semana, del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos, indicador utilizado por el organismo para medir la inflación. Tras conocerse ese dato, el mercado volvería a ajustar sus proyecciones sobre las tasas de interés.

Por otra parte, el retroceso del cobre ha añadido presión sobre la moneda nacional. El metal rojo perdió la cotización de los US$ 6 por libra y registra una caída cercana al 1,7 %, mientras que su valor a tres meses en Comex descendía un 1,63 %, hasta los US$ 5,54 por libra, su menor nivel desde marzo de este año. La baja de su cotización afecta al peso chileno, debido a la menor entrada de dólares asociada a las ventas del principal producto de exportación del país.

Entre los factores que explican la debilidad del cobre figuran las dudas sobre la demanda industrial china y las perspectivas de inversión en inteligencia artificial (IA). Santos indicó que “los metales vinculados a la industria de IA han sido presionados por el cierre de posiciones especulativas, luego de que Nvidia señalara una mayor cautela en sus inversiones en IA, debilitando parte del optimismo que había impulsado los pedidos de centros de datos”.