29N Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos
29N Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos
- 21 al 29 de noviembre.
- Más información AQUÍ.
La tercera versión del 29N se realizará desde el 21 al 29 de noviembre, en el marco de la segunda conmemoración oficial del Día Nacional del Cine Chileno, con el apoyo de la Unidad de Cultura, memoria y derechos Humanos del MINCAP.
Todas sus actividades serán gratuitas y contemplan funciones, encuentros y actividades.
Sedes
Sitio de Memoria Casa de Piedra – La Serena / R. Coquimbo
Ex Comisaría Barón – Valparaíso
Sitio de memoria ex cárcel de Valparaíso – Parque cultural de Valparaíso – Valparaíso
Escuela República del Uruguay – Valparaíso
Escuela de cine UV – Valparaíso
Fundación por la memoria San Antonio – San Antonio
Colegio Amancay Limache – Limache
Liceo Guillermo Rivera Cotapos – Viña del Mar
Museo de la memoria y los derechos Humanos – Santiago
3 y 4 Álamos – Santiago
Sitio de Memoria Ex Cuartel de Investigaciones, Ibieta 165 – Rancagua
Auditorio Arquitectura de la Universidad de Concepción – Concepción
Sindicato Estibadores de San Vicente -Talcahuano
Plaza Lagos de Chile, Barrio Puchacay – Concepción
Mutual Bautista van Schouwen – Concepción
Agrupación de Usuarios PRAIS-DDHH de Ancud – Chiloé
Sitio de memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas – Universidad de Magallanes – Espacio comunitario La Idea / Punta Arenas
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