29N Festival de Cine, Memoria y Derechos Humanos

21 al 29 de noviembre.

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La tercera versión del 29N se realizará desde el 21 al 29 de noviembre, en el marco de la segunda conmemoración oficial del Día Nacional del Cine Chileno, con el apoyo de la Unidad de Cultura, memoria y derechos Humanos del MINCAP.

Todas sus actividades serán gratuitas y contemplan funciones, encuentros y actividades.

Sedes

Sitio de Memoria Casa de Piedra – La Serena / R. Coquimbo

Ex Comisaría Barón – Valparaíso

Sitio de memoria ex cárcel de Valparaíso – Parque cultural de Valparaíso – Valparaíso

Escuela República del Uruguay – Valparaíso

Escuela de cine UV – Valparaíso

Fundación por la memoria San Antonio – San Antonio

Colegio Amancay Limache – Limache

Liceo Guillermo Rivera Cotapos – Viña del Mar

Museo de la memoria y los derechos Humanos – Santiago

3 y 4 Álamos – Santiago

Sitio de Memoria Ex Cuartel de Investigaciones, Ibieta 165 – Rancagua

Auditorio Arquitectura de la Universidad de Concepción – Concepción

Sindicato Estibadores de San Vicente -Talcahuano

Plaza Lagos de Chile, Barrio Puchacay – Concepción

Mutual Bautista van Schouwen – Concepción

Agrupación de Usuarios PRAIS-DDHH de Ancud – Chiloé

Sitio de memoria Estadio Fiscal de Punta Arenas – Universidad de Magallanes – Espacio comunitario La Idea / Punta Arenas