Hay seres humanes que nacen arraigados, infinitamente ligados a un lugar, y que, hagan lo que hagan, viajen adonde viajen, estudien lo que estudien y amen a quienes amen, siempre serán de ese lugar. Odiseo pertenece a esa estirpe. ¿Pertenecería también a ella Homero? Sospecho que sí. Los griegos ya habían concebido el ostracismo como una de las peores condenas. El nombre provendría de óstrakon, el fragmento de cerámica en el que se escribía el nombre del expulsado. La condena duraba diez años y castigaba al soberbio y abusador que ponía en riesgo la paz y la democracia. Se aplicó a algunos poetas griegos. Sin embargo, el caso más conocido, ya en época romana, es el de Ovidio, desterrado, al parecer, por haber escrito El arte de amar, obra considerada obscena por el emperador. En el exilio escribió su obra más conmovedora: Tristes. Debieron pasar nada menos que dos mil años para que el Ayuntamiento de Roma revocara la condena.

La legislación moderna no ha olvidado las dolorosas consecuencias de esta condena, y Chile mantiene la “pena de extrañamiento”, que da título a uno de los libros de viaje de Enrique Lihn. ¡Qué brutal nombre para una condena: condenado a extrañar! La dictadura, sin juicio ni condena, repartió chilenos por el mundo a extrañar: el terruño, los amigos, la familia, las comidas y las bebidas; es decir, condenados al desamor.

La pobreza ha sido una jueza rigurosa que ha aplicado sistemáticamente esta condena. Hoy, millones de condenados vagan por el mundo; algunos son forzados a regresar a su lugar de origen para volver a extrañar. Los españoles durante el siglo XX —gallegos, vascos, andaluces, castellanos— llegaron a América por miles, también a extrañar.

No es casual que el mayor libro de ensayos escrito por Sergio Mansilla Torres (Achao, 1958) se titule Sentido de lugar. Ensayos sobre poesía chilena de los territorios sur-patagónicos (Potsdam, Alemania, 2020). La estirpe de los Mansilla es la de los chilotes de origen hispano, casi siempre obligados a migrar a la Patagonia. Algunos regresaron; otros encontraron por allá su sentido de lugar. Sergio Mansilla Torres sufrió su primera condena cuando salió de Changüitad —cerca de Curaco de Vélez—, en la isla de Quinchao (uno de los lugares bellos del planeta), para trasladarse a Achao, en la misma isla. De ese golpe no se recuperó. Luego viajó a Castro, la capital de la provincia; después, a Valdivia, para estudiar en la universidad; más tarde, a Seattle, para doctorarse; de Osorno a Valdivia, y así sucesivamente. Ahora reside “con la justa medida de amor” (Quasimodo) en San Felipe. Ha visitado muchos países. Entretanto, ha escrito una veintena de libros de poesía, varios de ensayo y decenas de artículos académicos y capítulos de libros. Sentido de lugar lo escribió como parte de una investigación colectiva con académicos de la Universidad Friedrich Schiller, en Jena, Alemania.

Su libro de poemas Changüitad (2016) comienza con “Regreso a casa”, del que transcribo este fragmento inicial:

Debo a Henry Miller este pensamiento: «Soy un patriota de Changüitad y de Curaco de Vélez, Chiloé, donde me crié. El resto de Chile no existe para mí, excepto como idea, o historia, o literatura. En mis sueños regreso a esas comarcas de la isla de Quinchao, igual que un paranoico vuelve a sus obsesiones. Porque lo que es inmutable es el dolor de la separación, y este dolor sigue vivo después de que el cuerpo es enterrado». (El lector hallará este pasaje de Henry Miller en su versión original en Primavera negra, donde Miller habla, por cierto, de Fourteenth Ward, Brooklyn).

Pensar que Henry Miller sostiene esta idea resulta inquietante. Es el mismo autor de Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio (“Lea a Henry Miller”, escribió Cecilia Vicuña en las calles de Santiago). Pero ésta es una idea que han sostenido muchos grandes poetas. R. M. Rilke escribió que “la verdadera patria del hombre es la infancia”. Cuando Antonio Machado murió, su hermano José encontró en el bolsillo de su gabán su último poema, que decía solamente: “Esos días azules y este sol de la infancia”. Jorge Teillier, admirador de ambos, escribió: “Atrás queda el pueblo y la infancia que no se olvida, / porque no es un tiempo, sino un lugar”.

Toda la poesía de Mansilla podría leerse desde esta idea. Pero lo más notable de su escritura es que no lo hace simplemente desde la nostalgia. Posiblemente nunca ningún poeta lo ha hecho de ese modo. Mansilla ha desarrollado quizá la más honda reflexión poética sobre la insularidad chilota. Para recurrir a una idea de María Zambrano, ha escrito desde y con la “razón poética”. Si nos detuviéramos tan solo en un par de sus libros, Changüitad y Quercún (2019), percibiríamos este drama. Changüitad es el topónimo que alude al lugar rural, cerca de Curaco de Vélez, donde nació Sergio Mansilla. Es una palabra veliche que significa “brazo de agua” o “estero”. Los nombres de los lugares condicionan siempre la geopoética. En Chiloé, el estero no es solo el lugar cercano donde se construían las casas rurales, sino también el sitio de donde se obtiene el agua para beber y cocinar, y en cuyas orillas se buscan berros, nalcas o frutillas silvestres. El “sentido de lugar” es, según Mansilla:

Mi espacio fiel, mi guardián

que mantiene a raya los infiernos,

protegiéndome de los falsos orgullos

y de la soberbia

de los que se sienten agraciados y felices.

No estoy seguro, pero me sugirió una secreta filiación con el poema de Teillier “Notas sobre el último viaje del autor a su pueblo natal”. Solo que el sujeto “Mansilla” no vuelve a un lugar: vive permanentemente en él. El tiempo está ahí; es en sí. Por eso el caballo corre, pero no lleva jinete; las “ánimas errantes” vuelven a sus casas; “los marineros de una -sola- pierna vinieron a buscarte”. Es un hecho. No necesita explicación racional, sino únicamente razón poética.

Cuando se lea la poesía de Mansilla con perspectiva, se verá lo que hay que ver: una lectura profunda de y desde una cultura, de la modernidad de ese tiempo siempre presente, histórico, legendario y mítico. Posiblemente por eso Mansilla convive y transita desde los mitos insulares de Chiloé hasta otros mitos insulares: los de la antigua Grecia. Huenteo (el cacique huilliche) convive con Héctor y Príamo (los caciques de Troya). El lenguaje de Mansilla, su habla —porque de eso se trata: del habla que se lleva al poema—, no es de otra época; simplemente, parece suspendida en un tiempo de ayer que es hoy. Por eso escribe como habla su madre o mi abuela, en esa maravillosa lengua que todavía habita en las conversaciones isleñas.

La palabra quercún la aprendí en la casa de mi infancia. Después la encontré en una canción chilota del grupo Caituy, de Achao. Quercún (o quelcún) es un término náutico: significa guarecerse en una bahía para protegerse del temporal. Pero, además, supone usar el bote y sus velas para cubrirse, conversar y amar mientras se espera que amaine el temporal. La palabra es ciertamente hermosa, pero hay que inventarla al recordarla. En el quercún, el tiempo se suspende en torno al fuego y las palabras.

Por ello, Mansilla hace su propio quercún: ese lugar en el que todos los fantasmas, los amigos, las lecturas, sus autores y personajes coexisten. La poesía es ese espacio; la poesía es el quercún: el refugio. Ese fogón al que asisten los muertos propios y ajenos, los antepasados reales o inventados por las familias sin estirpe, aquellos “mala sangre” que, como dijo Rimbaud, deben todo a la Declaración de los Derechos del Hombre. A esta mesa muchos: Virgilio y Dante llegan borrachos a celebrar el triunfo de Allende; Marx, a tomar chicha de manzana con manzanilla; Freud, a comer quilmahues con tortillas al rescoldo. Es la sabrosa cocina del campesino isleño: el pan de mella, el milcao, las papas con color, la cazuela de cabeza de cordero con arvejas y luche, única y escasa. Mansilla habla desde una isla. Habitar permanentemente una isla es una ficción maravillosa para hacer poesía.

Hace ya casi treinta años, en la misteriosa isla de Tabarca, cerca de Alicante, escribí que los textos sobre islas revelan, ante todo, los orígenes del autor y las limitaciones de su propia cosmología. Todo isleño es un náufrago como Robinson, pero, al igual que Robinson, es además agricultor y político. De eso palabrea Mansilla.