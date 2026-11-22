“Cantata de Chile” en U. de Chile

Casa Central y campus Juan Gómez Millas.

Martes 24 y jueves 26 de noviembre – 19:00 horas.

Entradas AQUÍ.

En el marco de las conmemoraciones por el Día del Cine Chileno, la Cineteca de la Universidad de Chile la conmemorará con un hito para la memoria audiovisual del país: la “Semana Cantata de Chile”. Esta iniciativa pondrá nuevamente en pantalla grande una emblemática película como es la nunca estrenada en el país Cantata de Chile (1975), dirigida por el cineasta cubano Humberto Solás y guion de Patricio Manns, que reconstruye la matanza de la Escuela Santa María de Iquique de 1907,

Más que una exhibición, se trata de un reencuentro con una pieza clave del cine realizado en el exilio. Rodada en Cuba tras el golpe de Estado de 1973, la producción reunió a fundamentales creadores chilenos que encontraron asilo en la isla. En su equipo técnico y artístico destacan nombres esenciales de nuestras artes audiovisuales, como el montajista Pedro Chaskel y las actuaciones de Nelson Villagra y Shenda Román, acompañados por la música y presencia de Patricio Manns. Con una puesta en escena que cruza la ficción histórica, el musical y la épica teatral, el relato entreteje poemas y canciones de referentes fundamentales como Violeta Parra o Pablo Neruda.

Del archivo de Praga a las salas universitarias

Pese a su enorme relevancia histórica y artística, Cantata de Chile permaneció inédita en las salas nacionales durante décadas. Su estreno en el país solo fue posible gracias al trabajo de rescate y repatriación patrimonial impulsado por la Cineteca de la Universidad de Chile, institución que gestionó la obtención de su copia digital en colaboración con el Archivo Fílmico Nacional de Praga.

El Día del Cine Chileno se conmemora cada 29 de noviembre en memoria de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, pareja de jóvenes realizadores que fueron desaparecidos por agentes de la dictadura civil-militar en esa fecha de 1974. Desde 2009, la Cineteca de la Universidad de Chile retomó esta conmemoración iniciada en la década de los 80, para reivindicar el sentido histórico y de memoria de la efeméride, consolidando un espacio anual de encuentro en torno a la recuperación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual.

Coordenadas

La función del Cineclub Sala Sazié se realizará a las 18:30 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago), a pasos del Metro Universidad de Chile. Para asistir, se debe adquirir la entrada a través de la ticketera Portaldisc en este enlace.

La exhibición del Cine Club Universitario tendrá lugar a las 18 horas en el Ágora del Cine, ubicado en la Plataforma Cultural del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile (Av. Grecia 3401, Ñuñoa).

Para conocer más detalles sobre la programación, se puede visitar uchile.cl/cinesazie y las redes sociales de la Cineteca de la Universidad de Chile @cineteca_uchile