Exposición colectiva “Desmonumentar” en Estudio Mural

Estudio Mural, Santo Domingo 2276, Barrio Brasil, Metro Cumming.

Sábado 28 de noviembre – 18:00 a 23:00 horas

Instagram: @bomboykajas @coleccioncaligrafo

Este proyecto mezcla fotografía, serigrafía y graffiti. Cada uno de los destacados artistas de Chile, Argentina, Brasil y Venezuela,

intervino directamente una serigrafía del Taller Bomboykajas (creador del proyecto), basada en una fotografía realizada por el mismo autor en 2022.

Entre los grafiteros destacados están Juana Pérez, Ayseone, Yor, Otek, Vips, Splif, Palse, Oficio, Agotok, Blah y Gómes.

La selección de artistas de Desmonumentar la hizo el Taller Bomboykajas y la curaduría de la exposición está a cargo de Calígrafo.