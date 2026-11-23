Feria del Libro de Ancud

Plaza de Armas, Ancud, isla de Chiloé.

24 al 28 de noviembre.

Con cuatro jornadas de actividades abiertas a la comunidad, Ancud se prepara para recibir la tercera versión de la Feria del Libro de Ancud, encuentro cultural que se desarrollará entre el 24 y el 28 de noviembre y que busca acercar la literatura, la creación artística y el patrimonio a habitantes y visitantes de la comuna.

La programación contempla una variada oferta de actividades para públicos de distintas edades, combinando presentaciones literarias, encuentros con autores, narración oral, intervenciones artísticas y expresiones musicales, con espacios especialmente pensados para niñas, niños, jóvenes y adultos. Las actividades se van a distribuir entre la plaza de armas, el teatro municipal y la Biblioteca Pública, principalmente.

Uno de los principales atractivos será la participación de librerías, editoriales y proyectos vinculados al mundo del libro, que durante los cuatro días estarán presentes con stands en torno a la plaza de Ancud. Entre los participantes figuran Editorial La Bauda, Editorial Casa de Barro, Editorial El Temporal, Editorial Mackay, Librería Anay Libros, Librería El Gran Pez, Librería Quelcún, Mewo Studio, Tácitas y A89.

Al respecto, Paola Moraga, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Ancud, realizó una invitación a toda la comunidad.

”Se invita a toda la comunidad a participar en la tercera Feria del Libro de nuestra comuna, 200 años y mil voces de literatura, que se realizará entre el 24 y el 28 noviembre. Esta tercera versión tiene un significado muy especial, porque se desarrolla en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile. Queremos que la literatura sea también una forma de encontrarnos con nuestra historia, nuestra memoria y nuestra identidad como archipiélago. Durante estos días, Ancud contará con distintos espacios de encuentro en torno a los libros, la lectura y las expresiones artísticas, con la participación de escritores, investigadores, editoriales, librerías y artistas. Tendremos presentaciones de libros, encuentros literarios, poesía, teatro, narración oral e intervenciones culturales, principalmente en nuestra Plaza de Armas, además de otros espacios de la ciudad. Nuestro propósito es que esta feria sea mucho más que un lugar para comprar libros, queremos que sea un espacio de encuentro, conversación y participación, donde personas de todas las edades puedan acercarse a la literatura y reconocer las distintas voces y relatos de nuestro territorio. La invitación es a que las familias de Ancud y quienes nos visiten sean parte de esta celebración de la literatura, la cultura y nuestra identidad chilota”, indicó Moraga.

Literatura, memoria y patrimonio del archipiélago

La programación considera diversas actividades que ponen en valor la creación literaria y la identidad cultural de Chiloé. Entre ellas destaca la presentación del libro Kawelche, con la participación de su autor Ramón Contreras, la editora Jannette González, el diagramador Felipe Barrientos y la periodista Cecilia Anríquez.

También se contempla la presentación de Juan Bahamondes Montealegre, quien compartirá relatos, poesía e imágenes vinculadas al archipiélago, sus fotografías y arquitecturas. A ello se suma una actividad de grabación de Tramas del Archipiélago, con Ximena Urbina, que abordará el rol de las mujeres en la historia de Chiloé.

Otro de los espacios relevantes será la charla magistral de los historiadores Ximena Urbina y Martín Correa, además de una mesa redonda sobre creaciones literarias con Héctor Contador y Nelson Bahamonde, que incorporará lengua de señas y transmisión en vivo.

Una programación para toda la familia

La feria también tendrá un importante componente educativo y familiar. Se realizarán sesiones de cuentacuentos infantiles a cargo de Margarita Cuminao, Génesis y María Belén Orellana, junto con actividades de narración oral para adultos y un taller dirigido por el psicólogo Gonzalo Olave.

El teatro y las artes escénicas tendrán su espacio con presentaciones de Teatro Kintulafken, espectáculos de títeres de Nicol Sepúlveda González y una lectura dramatizada a cargo de Patricia Águila y Raúl Cárcamo.

La música y la danza también serán protagonistas, con actividades que incluyen una intervención de flamenco contemporáneo, presentaciones artísticas y la participación de Inti-Illimani Histórico, en formato trío.

Asimismo, se desarrollarán intervenciones urbanas con establecimientos educacionales, entre ellos la Escuela Pudeto y el Liceo Bicentenario, llevando las expresiones artísticas a distintos espacios de encuentro de la comunidad.

De esta manera, la tercera Feria del Libro de Ancud se proyecta como una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la cultura, promover la lectura y visibilizar el trabajo de autores, editoriales y creadores del territorio.

Este proyecto es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro y la Lectura.