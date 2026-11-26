Dos obras de danza contemporánea en Teatro Biobío

Teatro Biobío, Avda. Cardenal Raúl Silva Henríquez 477, Concepción.

Sábado 28 de noviembre y 5 de diciembre – 19:30 horas.

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Dos destacadas compañías nacionales de danza contemporánea llegarán a Teatro Biobío para despedir noviembre y comenzar el último mes de 2026 con propuestas que ponen el cuerpo y sus posibilidades expresivas en el centro de la escena: la Compañía de Danza Espiral presentará Folie el sábado 28 de noviembre, mientras que una semana después el Ballet Nacional Chileno (BANCH) llegará por primera vez a este escenario con De una luz a otra, el sábado 5 de diciembre.

El sábado 28 de noviembre, la agrupación nacional Espiral presentará la coreografía de Claude Brumachon y Benjamin Lamarche de la compañía francesa Sous la Peau. En Europa se la considera una obra de referencia de la danza contemporánea del siglo XX, y en esta versión lleva a escena a 17 intérpretes. Las entradas son gratuitas, previa descarga, con cupos limitados.

La semana siguiente, el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, será el turno del BANCH, la compañía de danza más antigua del país, que llegará al teatro penquista con la última creación coreográfica de Mathieu Guilhaumon para el cuerpo de baile, con dramaturgia y puesta en escena de Millaray Lobos García.

“La danza tiene una historia y una tradición muy significativas en la Región del Biobío, y en Teatro Biobío queremos contribuir a seguir proyectando ese legado, generando nuevas oportunidades de encuentro entre las personas y las grandes propuestas artísticas del país. Nos enorgullece recibir Folie, una obra emblemática de gran trayectoria internacional, junto a la Compañía de Danza Espiral, acercando la creación contemporánea a más personas. Asimismo, recibir por primera vez al Ballet Nacional Chileno, uno de los elencos estables más antiguos de nuestro país, constituye un hito y una oportunidad para seguir fortaleciendo la presencia de esta disciplina en nuestra programación. Nuestro objetivo es aportar a que la región siga siendo un lugar activo para la creación, la circulación y el encuentro con grandes referentes de las artes escénicas”, señala Fernanda Castillo, directora ejecutiva de Teatro Biobío.

Las dos compañías comparten, además, una historia común. El coreógrafo chileno Patricio Bunster se formó en la naciente Escuela de Danza de la Universidad de Chile, cuna del BANCH, y llegó a ser subdirector de la compañía. Décadas después, dio origen junto a Joan Turner (Joan Jara) a la agrupación que hoy es la Compañía de Danza Espiral.

Folie: el clásico que conmemora el bicentenario de la Revolución Francesa

Folie (locura, en francés) nació en 1989 en Le Creusot, Francia, por encargo de la Bienal de Danza del Val-de-Marne, que invitó a coreógrafos a conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa.

Desde su estreno ha sido interpretada por más de 200 bailarines y bailarinas en distintas partes del mundo, y ahora llega a la Región del Biobío de la mano de la Compañía de Danza Espiral, tras haber obtenido el premio a Mejor Obra 2024 del Círculo de Críticos de Arte y el Premio MUTA al Mejor Elenco.

De una luz a otra: el balance de Mathieu Guilhaumon

De una luz a otra toma el transcurso de un día como metáfora de un ciclo vital y se organiza en tres cuadros: Alba, Zénit y Ocaso. Comienza con contornos nítidos y movimientos controlados e individuales. Avanza luego hacia cuerpos que se enlazan en un clímax de euforia ritual, y termina en una disolución en la que los intérpretes, extenuados y en éxtasis, se funden, rememoran la infancia y evocan un paisaje salvaje y habitado que habla de la transformación permanente del ser.

Por ser la última creación de Guilhaumon como director artístico del BANCH, la obra traduce también su propia transformación: trece años al frente de la compañía y un recorrido entre Francia y Chile.

Para cerrar esa etapa, reunió a Millaray Lobos García en la dramaturgia y la puesta en escena y a Andrés Poirot en la iluminación. A ellos se sumaron el músico Vicente Larroulet y Sago Estudio en el vestuario.