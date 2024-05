Ecological Society of America distingue a Juan Carlos Castilla con Premio “Eminent Ecological Award”

The Ecological Society of America (ESA), la sociedad científica ecológica más reconocida a nivel mundial, distinguió al académico e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010, con el galardón “Ecologista Eminente Award” 2024, informó la UC.

El premio reconoce la labor académica y contribución en ecología del destacado profesor, figura prominente en la ecología marina y pionero en la gestión y conservación de recursos costeros.

El profesor Castilla ha influido tanto en la comunidad científica como en las políticas medio ambientales en Chile. Su investigación sobre los efectos de los impactos del ser humano en las costas chilenas y sus ecosistemas, y su trabajo de promoción y uso de los recursos sustentables ha reformado las aproximaciones globales del manejo y conservación de las zonas costeras.

El trabajo de investigación del profesor Juan Carlos Castilla ha demostrado el rol crítico de especies sobre las corrientes rocosas y los ecosistemas y corrientes marinas. Uno de sus logros es su colaboración, su trabajo colaborativo con comunidades locales de pescadores artesanales que han servido como modelo para poder hacer gestión basada en ciencia sobre los recursos marinos.

Orgullo

Shahid Naeem, presidente de ESA, destacó el orgullo de la organización con los investigadores distinguidos con los premios 2024, por su contribución en temas de ecología e investigación pionera, y su dedicación a la enseñanza. “Felicidades a todos por avanzar en las fronteras de la ciencia ecológica”, manifestó.

“Este premio es el más alto honor que confiere la Ecological Society of America a un investigador cuyos descubrimientos y aportes a la ciencia de la ecología han sido capaces de generar nuevos paradigmas en nuestro entendimiento de los sistemas ecológicos a nivel mundial. Es un reconocimiento a la calidad de la ciencia que realiza nuestra universidad. Es un gran honor que sea el primer latinoamericano en estar en una lista donde comparte honores con los fundadores de la disciplina a nivel mundial. ¡Un gran honor para el país y el continente!”, subrayó el decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Juan Correa.

Por su parte, el profesor Castilla señaló que “es un gran orgullo, y responsabilidad para mí, para mis alumnos y colegas, para la Universidad Católica y el país. En primer lugar, porque representa un gran reconocimiento a mi carrera científica, en conjunto con decenas de colaboradores y alumnos, sobre todo porque lo otorga una sociedad científica de rango mundial, donde yo reconozco a mis pares. Y por otro, porque se hace un reconocimiento explícito a los avances científicos ecológicos de calidad, novedosos y de punta que se han realizado y se realizan en Chile por muchos colegas ecólogos”.

Castilla comentó también que “me conmueve estar en la lista de premiados por la ESA junto a quienes fueron, y son, ecólogos excelsos, autores de libros de ecología en los que estudié en mi juventud y también una serie de amigos ecólogos con algunos de los cuales he publicado en el pasado, como Jane Lubchenco, Robert T. Paine y muchos otros. ¡Es un sueño hecho realidad!”.

Reconocida

Ecological Society of America es una sociedad científica ecológica altamente reconocida a nivel mundial. Está formada por más de 9000 miembros y anualmente, desde 1953, premia a un ecólogo senior de cualquier país por sus contribuciones y aportes de excelencia en la ciencia ecológica mundial.

Desde su creación, el premio lo han recibido 78 ecólogos, el 90% de ellos de Estados Unidos, cuatro canadienses, dos ingleses, un alemán y un australiano. El profesor Juan Carlos Castilla es el primer científico de Latinoamérica en recibirlo.

En esta oportunidad, los premiados serán reconocidos durante una ceremonia en la Reunión Anual de ESA, que tendrá lugar en Long Beach, California, Estados Unidos, entre el 4 y 9 de agosto.

Sus inicios

Juan Carlos Castilla, nació en 1940, en Argentina. Al terminar sus estudios secundarios en su país, ingresó a estudiar pedagogía con mención en química y ciencias naturales a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Se doctoró en Biología Marina en la Universidad de Gales en 1970, y luego hizo un postdoctorado en la University of Leicester ambas en el Reino Unido.

Castilla ha desarrollado toda su carrera académica y de investigador en la Universidad Católica. En 1982 fundó y fue el primer director de la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), en Las Cruces, la que desde sus inicios contó con una zona costera protegida de la extracción de recursos. Fue una de las primeras áreas marinas sin intervención humana de Chile. Desde allí surgió la creación del modelo de Áreas de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos, que fue incluido en la ley de Pesca de 1991.

El profesor Castilla ha formado a más de un centenar de biólogos marinos en Chile y en el extranjero, ha publicado sobre 320 trabajos científicos y editado o co-editado 15 libros. Es miembro de varias academias científicas nacionales y extranjeras, entre ellas de la National Academy of Sciences, Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Ramon Margalef en Ecología (2011). En 2010 recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, en Chile.

Es Profesor Titular, Profesor Emérito y Doctor Scientiae et Honoris Causa, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Ph. D. Marine Biology, University of Wales, U.K. (1970). D. Sc. University of Wales, U.K. (2007).