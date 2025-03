Primera ictiosaurio preñada descubierta en Chile arroja luces sobre la historia de estos reptiles

“Fiona”, la primera ictiosaurio preñada del Cretácico temprano descubierta en Chile, arroja luces sobre la historia de estos reptiles marinos, informó la Universidad de Magallanes.

Un equipo internacional de científicos liderados por Judith Pardo de la Universidad de Magallanes (UMAG) describió, en detalle, un hallazgo sin precedentes en la paleontología chilena: la ejemplar del primer ictiosaurio completo excavado en Chile y la única preñada conocida del Hauteriviano (Cretácico temprano, hace 131 millones de años).

Apodada “Fiona”, este excepcional fósil fue recuperado del borde del Glaciar Tyndall, en el Parque Nacional Torres del Paine, una región que está experimentando los efectos del cambio climático y está perdiendo su masa de hielo en la Patagonia chilena.

Publicación

El estudio fue publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology bajo el título “The first gravid ichthyosaur from the Hauterivian (Early Cretaceous): a complete Myobradypterygius hauthali von Huene, 1927 excavated from the border of the Tyndall Glacier, Torres del Paine National Park, southernmost Chile”,

La publicación, conocida la semana pasada, confirma que Fiona pertenece a la especie Myobradypterygius hauthali, identificada previamente en Argentina a partir de fragmentos parciales por Friedrich von Huene en 1927. La excelente conservación del esqueleto de Fiona ofrece información invaluable sobre su anatomía, su bióloga reproductiva y su ecología.

“La excavación de este ejemplar en un terreno desafiante y bajo condiciones extremas es un logro excepcional”, destacó la Dra. Erin Maxwell, curadora de reptiles marinos del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart en Alemania. “Fiona proporciona una visión sin precedentes de la vida y muerte de los ictiosaurios en un periodo del que tenemos muy pocos registros”, señaló.

Hallazgo

El feto de Fiona, con una longitud estimada de 50 cm, estaba en posición para nacer, lo que indica que posiblemente se encontraba en las últimas etapas de desarrollo prenatal. Este hallazgo llena un vacío de 70 millones de años en el registro fósil de ictiosaurios preñados, pues hasta ahora solo se habían encontrado dos especímenes similares en Canadá y Australia, ambos de aproximadamente 113 millones de años.

“Este es un proyecto espectacular”, afirmó Matthew Malkowski, de la Universidad de Texas.

“El Glaciar Tyndall nos ofrece una ventana única para estudiar la vida marina del Cretácico, y la Dra. Pardo-Pérez y su equipo están aprovechándola al máximo”, valoró.

Además del feto, en el vientre de Fiona se hallaron restos fosilizados de peces, lo que proporciona información sobre su dieta. También se detectó una rara patología en una de sus aletas anteriores, posiblemente causada por una lesión durante la natación.

“Las paleopatologías en ictiosaurios del Cretácico son extremadamente inusuales, por lo que este hallazgo es de gran valor para comprender la salud y fisiología de estos reptiles marinos”, explicó Pardo de la UMAG, investigadora principal del proyecto.

Cementerio

El Glaciar Tyndall ha demostrado ser un verdadero “cementerio de dragones marinos”, como Dean Lomax, de la Universidad de Bristol y la Universidad de Manchester.

“Hasta la fecha -informó- se han encontrado casi 100 esqueletos en esta remota región, con adultos, juveniles y recién nacidos. Es decir que, en promedio, se descubren dos ictiosaurios por día”. Según informó, pudo documentar el rescate de Fiona para mostrar en un próximo documental que está trabajando y que busca destacar la importancia de este yacimiento y la labor del equipo de investigación.

Para Miguel Cáceres, director del Museo de Historia Natural Río Seco, institución que hoy custodia a Fiona en la ciudad de Punta Arenas, “este hallazgo nos ha permitido conectar con equipos interdisciplinarios y articular iniciativas para la difusión del conocimiento científico a través de acciones museográficas que impactan directamente en la población”.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID), a través del Fondo de Subvención para la Inserción en la Academia (PAI77200036) y el Proyecto FONDECYT de Iniciación (11240506). También ha contado con la colaboración de la Universidad de Magallanes, el Centro Internacional Cabo de Hornos, el Museo de Historia Natural Río Seco, la Universidad de Texas, el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart, la Corporación Nacional Forestal de Chile y la Fundación de Historia Natural Azara.

Reservorio excepcional

“La localidad del Glaciar Tyndall tiene una tremenda importancia para la paleontología chilena y mundial. En este sitio, además de la ictiosauria Fiona, hemos registrado 87 ictiosaurios, la mayoría de los cuales están completos y articulados. Este sitio preserva actualmente la mayor cantidad de ictiosaurios del Hauteriviano en todo el planeta”, expresó Pardo-Pérez.

En esa línea, la investigadora destacó que el descubrimiento de la ictiosauria Fiona “aporta valiosa información sobre la especie, su paleobiología y paleoecología. Además, su esqueleto nos permitirá profundizar en aspectos de su anatomía a través de nuevos estudios y el uso de tecnología médica. Para ello, actualmente estamos colaborando con la Clínica IMET en Punta Arenas (Chile). Es así que los esfuerzos colaborativos que estamos llevando a cabo con instituciones nacionales e internacionales, son fundamentales para el avance de nuestra investigación”.

Los ictiosaurios fueron reptiles marinos que vivieron desde el Triásico temprano hasta el Cretácico tardío (hace entre 250 y 93 millones de años) y se distribuyeron globalmente. A pesar de no estar relacionados con los delfines, los ictiosaurios compartían un plan corporal similar con dos aletas frontales, dos aletas traseras, una aleta dorsal y una aleta caudal para propulsarse en el agua. Como todos los reptiles, los ictiosaurios respiraban aire y periódicamente tenían que nadar a la superficie para respirar por sus fosas nasales. Su adaptación a la vida acuática fue tan profunda que, en lugar de poner huevos como otros reptiles, daban a luz a crías vivas en el agua.

Los ictiosaurios son mejor conocidos en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur, sus fósiles son mucho menos conocidos. Aunque estos hallazgos han contribuido a la comprensión del clado, aún existen vacíos en el conocimiento con respecto a su evolución, filogenia y paleoecología.