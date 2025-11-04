Sinfónica Nacional será anfitriona de Primer Encuentro de Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas

Generar una instancia de intercambio y discutir sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las orquestas sinfónicas de la región es el objetivo principal del Encuentro Iberoamericano de Orquestas, que tendrá su primera edición en Santiago de Chile entre el 6 y 8 de noviembre.

El evento es organizado por el programa Ibermúsicas y la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas (RIOS), en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP).

“Este encuentro es un hito sin precedentes en el mundo orquestal de nuestra región, y un paso fundamental en el desarrollo de esta construcción colectiva que es nuestra red. Nos reunimos para reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesan nuestras orquestas, para compartir estrategias, idear soluciones en conjunto y construir futuros sostenibles”, cuenta Francisco Varela, director ejecutivo de RIOS, sobre lo que significa para la organización la oportunidad de reunirse por primera vez para abordar el presente y futuro de las orquestas de la región.

Desde su rol como colaborador estratégico en este proyecto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señala:

“Ser coorganizadores del primer encuentro de la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas reafirma nuestro compromiso con la música de tradición escrita y la estrecha colaboración que mantenemos con el programa Ibermúsicas. Para nosotros como Ministerio es fundamental ser parte de esta instancia que fortalece los lazos entre las orquestas iberoamericanas y nuestro país, promueve el diálogo, la colaboración y la proyección internacional de la música sinfónica”.

Esta primera instancia tendrá como anfitriones al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, los que abrirán las puertas de sus recientemente inauguradas instalaciones en el Complejo Universitario VM20 de la Universidad de Chile, incluyendo la Gran Sala Sinfónica Nacional.

“Es un privilegio recibir a los representantes de orquestas de toda Iberoamérica en la Gran Sala Sinfónica Nacional y con nuestra propia orquesta como anfitriona. Este espacio se ha pensado como un lugar de encuentro para intérpretes, creadores, directores no solo nacionales, sino también del resto del mundo. Así, ser sede del Primer Encuentro de RIOS es un paso más en este deseo de consolidar la Gran Sala Sinfónica y el Complejo Cultural VM20 como uno de los principales escenarios de la región enfocado en el desarrollo y futuro de las artes escénicas”, comenta Dominique Thomann Etchegaray, directora del CEAC.

En los tres días de actividades participarán los representantes de las más de 70 orquestas que forman parte de RIOS. Así, directivos y gestores de estas agrupaciones, directores de orquesta, músicos, gestores culturales, instituciones educativas y representantes del sector orquestal de la región se darán cita para reflexionar sobre su situación actual, compartir buenas prácticas y explorar estrategias para fortalecer el sector y prepararlo para los retos del futuro.

El encuentro busca, además, fomentar la colaboración artística y cultural entre las orquestas iberoamericanas y establecer una red formal de contactos y colaboradores dentro del circuito artístico.

La agenda de la actividad contempla la realización de talleres y paneles liderados por destacadas figuras del mundo de la música clásica internacional como Simon Woods, presidente de la League of American Orchestras (Estados Unidos), quien presentará el panel “Liderando el cambio con audacia: transformación en un mundo complejo”; Anselm Rose, director general de las Orquestas y Coros de Radio GmbH (Alemania) a cargo de “La transformación digital – orquestas y coros en un punto de inflexión”; y Marcela Reartes, licenciada en Ciencia Política, gestora y productora artística (Argentina) con la ponencia “La responsabilidad política y social de las orquestas en el s. XXI”.

También se abordarán temáticas relacionadas con la gestión de orquestas, la innovación en programación y la inclusión en la música clásica, con los paneles “Más allá del escenario: hacia una gestión colectiva en la música”, “Del canon a la creación: tensiones en el arte vivo”, y “Liderazgo femenino y transformación en el campo orquestal”.

Sobre RIOS

Creada en 2022, la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas reúne a más de 70 orquestas profesionales de 16 países, constituyéndose en un referente a nivel internacional. RIOS articula proyectos en la región y con el resto del mundo, llevando adelante una agenda de acciones conjuntas para el fomento de las instituciones y la actividad sinfónica.

Su misión es impulsar el desarrollo de la música sinfónica como práctica profesional en la región, propiciando la integración y cooperación institucional, con herramientas que aporten al fomento de la música orquestal, al intercambio de conocimiento, a la identificación de desafíos y a la coordinación de agendas.

Gran cierre musical

El encuentro culminará con el concierto “Resurrección”, donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel, interpretarán la Sinfonía n.° 2 en do menor de Gustav Mahler, una de las obras cumbres del repertorio sinfónico coral.

El programa contará con la dirección del maestro invitado Ira Levin (Estados Unidos), conocido internacionalmente por la versatilidad de su actividad musical. Ha dirigido más de 1200 representaciones de 100 títulos de ópera, así como también se desenvuelve con gran destreza en conciertos, abarcando un vasto repertorio sinfónico. Ha trabajado con numerosos instrumentistas, compositores y directores de escena de renombre, y ha dirigido en importantes teatros de ópera y orquestas de todo el mundo.

Junto con ello, el concierto contará con las voces solistas de Camila Romero, soprano que en 2024 obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Canto Lírico Mujeres en la Música; y Javiera Barrios, mezzosoprano y directora coral cuya trayectoria abarca importantes obras del repertorio sacro y sinfónico. Ambas solistas integran actualmente el Young Artist Program de la Fundación Ibáñez Atkinson.

Conoce la programación completa del encuentro AQUÍ.