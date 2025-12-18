Premian imágenes científicas que revelan la belleza del nanomundo

El Centro de Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA) dio a conocer a los ganadores del Concurso Imágenes CEDENNA 2025, iniciativa de divulgación científica que distingue imágenes obtenidas a partir de investigación de frontera y que busca acercar el nanomundo a la ciudadanía a través del lenguaje visual.

Tras un proceso de evaluación realizado por un jurado compuesto por siete investigadores e investigadoras, se seleccionaron tres obras ganadoras, considerando criterios de calidad técnica, creatividad y aporte a la difusión de la nanociencia y la nanotecnología.

El Primer Lugar fue otorgado a la obra “Arte rupestre”, de Pedro Chana Cuevas y Patricia Díaz Saldívar, una imagen que transforma nanopartículas lipídicas en una composición que evoca símbolos ancestrales, combinando investigación científica con una potente lectura visual.

El Segundo Lugar recayó en “Violeta”, de Victoria Flores del Pino y Patricia Díaz Saldívar, una imagen microscópica de células embrionarias de riñón tratadas con nanopartículas de óxido de hierro, cuya disposición recuerda los pétalos de una flor y permite comprender visualmente procesos clave de la nanomedicina.

El Tercer Lugar fue para “Rumbo al Horizonte Neural”, de Fabián Araneda Martínez, una imagen que a primera vista parece un ave cruzando un atardecer, pero que en realidad corresponde a una nanopartícula de oro con forma de estrella, diseñada para aplicaciones biomédicas avanzadas. La obra funciona como una metáfora visual del viaje de estas partículas a través de barreras biológicas complejas.

Un concurso con trayectoria y vocación pública

El Concurso Imágenes CEDENNA se realiza desde hace varios años y se ha consolidado como una plataforma de encuentro entre ciencia, arte y divulgación, convocando a investigadores e investigadoras a compartir imágenes obtenidas mediante microscopía, simulaciones y otras técnicas científicas, muchas veces invisibles para el ojo humano.

Las obras seleccionadas no solo son reconocidas por su valor científico y estético, sino que además dan vida a la exposición Imágenes del Nanomundo, una muestra de divulgación científica impulsada por CEDENNA que ha sido exhibida en distintos espacios educativos y culturales, acercando la investigación de frontera a estudiantes, docentes y público general.

Asimismo, estas imágenes forman parte del libro Imágenes del Nanomundo, una publicación de divulgación científica en edición digital, que puede ser descargada gratuitamente desde el sitio web www.cedenna.cl, y que reúne una selección de las obras más destacadas del concurso a lo largo de los años.

Ciencia que se mira, se comprende y se comparte

Desde CEDENNA destacan que esta iniciativa forma parte de una estrategia sostenida de vinculación entre ciencia y sociedad, que busca mostrar que la nanociencia y la nanotecnología no solo tienen impacto en áreas como la salud, la energía o los nuevos materiales, sino que también pueden ser comprendidas y apreciadas a través de la imagen.

A través del Concurso Imágenes CEDENNA, el Centro apuesta por nuevas formas de comunicar la ciencia, capaces de despertar curiosidad, asombro y comprensión, y de acercar el trabajo que se desarrolla en los laboratorios al día a día de las personas.