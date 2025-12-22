Inauguran Centro Espacial Nacional en Cerrillos

La Fuerza Aérea de Chile inaugurará esta tarde, con presencia del Presidente Gabriel Boric, el Centro Espacial Nacional (CEN), infraestructura estratégica del Estado que marca un punto de inflexión en el desarrollo espacial del país y consolida a Chile como un actor con capacidades propias en el dominio espacial, informó la FACH.

Ubicado en la Base Aérea “Los Cerrillos”, el CEN fue diseñado y construido específicamente para la investigación de frontera, la ciencia espacial y la operación de sistemas satelital.

Se constituye así en una inversión estratégica orientada a fortalecer la soberanía tecnológica, el desarrollo científico y la toma de decisiones del Estado.

Es “un tremendo avance en la participación del MINDEF y en particular de la FACH en el uso de la tecnología espacial con un proyecto millonario y con solo el apoyo leve del Minciencia”, afirmó Ingeniero Satelital M.Sc. Ing de Proyectos FASAT Alfa, Bravo y Charlie, a El Mostrador.

“Esto trae nuevamente la pregunta de por qué Chile no ha tenido la voluntad politica de crear una Agencia Nacional del Espacio con personalidad juridica y patrimonio propio y con mas de 45 años con solo Comisiones asesoras presidenciales que solo acompañan las iniciativas y proyectos de la FACH. Felicitaciones a la FACH que ha sido capaz de incluso modernizar su estructura orgánica creando una Dirección Espacial a cargo de un General”.

Capacidades

Entre sus principales capacidades, el Centro Espacial Nacional contará con un Centro de Control de Misión, desde el cual se operarán satélites de observación terrestre y comunicaciones, entregando información clave para áreas como la defensa, la gestión de emergencias, la agricultura, el monitoreo medioambiental y el desarrollo territorial.

El CEN dispondrá además de un laboratorio de fabricación de satélites, equipado con una sala blanca certificada ISO 7, lo que permitirá a Chile avanzar en el diseño y construcción de tecnología espacial bajo estándares internacionales. A ello se suma un laboratorio de datos con capacidad de supercómputo, destinado a procesar la gran cantidad de información obtenida desde el espacio.

Un eje relevante del Centro Espacial Nacional será la formación de capital humano avanzado, a través de un laboratorio de promoción del talento, innovación y emprendimiento, que articulará a la academia, la industria y el Estado, impulsando investigaciones de alto impacto y el desarrollo de soluciones tecnológicas con aplicación pública y privada.

El Centro Espacial Nacional es el resultado de una visión impulsada por la Fuerza Aérea de Chile hace más de tres décadas, que permitió al país avanzar desde la operación satelital —como el exitoso FASAT Charlie, actualmente en órbita— hacia una infraestructura integral para el desarrollo del conocimiento espacial.

De esta manera, el CEN se proyecta como un espacio de integración interinstitucional y cooperación público-privada, orientado a generar ciencia, tecnología e innovación al servicio del desarrollo, la seguridad y el bienestar de Chile.

Características

Las obras de construcción del Centro Espacial Nacional (CEN), ubicado en la Base Aérea Los Cerrillos de la FACH, en la comuna de Cerrillos, comenzaron en mayo de 2024.

Se encuentra emplazado en 5.800 m2, integrado por el Centro de Control de Misiones Espaciales para el monitoreo y operación de satélites de manera autónoma; y el laboratorio de Ciencia de Datos, orientado al análisis y procesamiento de grandes volúmenes de información geoespacial.

Asimismo, para la generación de soluciones, aplicativos y herramientas basadas en el uso de inteligencia artificial, este laboratorio contará con un Computador de Alto Rendimiento y un Data Center.

También incluye el Laboratorio de Emprendimiento, Innovación y Promoción del Talento, cuya misión es fomentar el desarrollo de capacidades nacionales en el ámbito espacial, impulsando la innovación tecnológica, la creación de startups y el fortalecimiento del capital humano. Actúa como un puente entre la academia, la industria y el Estado.