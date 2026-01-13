Científico argentino Luis M. Chiappe: “Chile tiene un importante patrimonio paleontológico”

A pocos días del anuncio de la primera carrera de paleontología en Chile, uno de los expertos mundiales del área visitará el país en el marco del Congreso Futuro, que comienza este lunes.

Se trata de Luis M. Chiappe, que estará este martes a las 17:00 horas en el bloque “Vínculos con los espacios”. Específicamente, dará una charla sobre el sitio paleontológico de La Brea Tar Pits, ubicado cerca de Los Angeles, en California.

Paleontólogo argentino con un PhD (doctorado) en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, Chiappe supervisa los programas de investigación de más de 30 científicos y las vastas colecciones biológicas, geológicas y culturales del Natural History Museum of Los Angeles County.

“Este será mi primer Congreso Futuro. Si bien no tengo la experiencia como para evaluar su impacto, me parece que la organización de un evento científico tan grande y con tanta difusión es un logro enorme y algo por lo que Chile tendría que estar orgulloso. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de comunicar la importancia de la ciencia y poner en valor los descubrimientos científicos”, señaló.

Perspectiva

En el contexto de desafíos globales como el cambio climático, Chiappe destacó que la paleontología brinda una perspectiva histórica de mucho más largo plazo que ninguna otra disciplina, explicando que “la paleontología nos permite comprender el impacto de los cambios climáticos en las plantas y los animales; la biodiversidad”.

“Al poder visualizar cómo las plantas y los animales del pasado –y los ecosistemas que habitaban– reaccionaron en relación con los cambios climáticos, nosotros podemos predecir cómo estos van a reaccionar en el futuro. De esta manera, la paleontología aporta un valor predictivo a nuestros desafíos medioambientales”, resaltó.

En su campo, Chiappe se ha especializado en las aves que, al igual que muchos otros animales, se encuentran amenazadas por los cambios ambientales de hoy en día.

“La destrucción de sus hábitats, las consecuencias del calentamiento global, pesticidas –los que han reducido las poblaciones de insectos, importante fuente de alimento para las aves–, y otros factores, están contribuyendo a la reducción del número de aves vivientes y, en algunos casos, a su extinción”, expresó.

Nueva carrera

Chiappe además saludó la creación de una carrera dedicada a esta especialidad.

“Chile tiene un importante patrimonio paleontológico, cuyo registro se extiende por muchos millones de años. No obstante, la paleontología chilena no está desarrollada al nivel que se encuentra en otros países de Sudamérica –Argentina, Brasil– o del mundo –Estados Unidos, China, España–. Es de esperar que la creación de una carrera de paleontología pueda contribuir al crecimiento científico del país y su desarrollo en la paleontología como disciplina científica”, expresó.

En la Argentina, la primera orientación de paleontología –dentro de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Buenos Aires– fue creada en 1983.

“De hecho, yo fui parte de su establecimiento –y también fui el primer graduado–. Desde entonces, otras universidades han establecido carreras de paleontología–, afirmó.

“Creo que esto ha sido muy positivo y que, como resultado, se han formado muchos profesionales dedicados a la paleontología. Esto ha hecho que la Argentina sea reconocida internacionalmente por sus aportes al estudio de nuestro pasado”, expresó.