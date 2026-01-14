Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE descubre asteroide que rompe todos los récords conocidos

Un equipo de astrónomos que analizó imágenes tomadas por el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, descubrió el asteroide de diámetro mayor de medio kilómetro y con la rotación más rápida que se ha descubierto hasta ahora, una hazaña sólo posible gracias a Rubin, informó NOIRLab.

El estudio proporciona información crucial sobre la composición y evolución de los asteroides, y demuestra la forma en la que Rubin, financiado de forma conjunta por la Fundación Nacional de Ciencias y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de Estados Unidos, empuja los límites de lo que podemos descubrir en nuestro propio Sistema Solar.

Como parte del evento de la Primera Luz del Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE en junio de 2025, Rubin anunció que observó miles de asteroides cruzando nuestro Sistema Solar, de los cuales cerca de 1.900 fueron confirmados como nuevos objetos nunca antes vistos.

En medio de esta avalancha de nuevos asteroides, un equipo de astrónomos descubrió 19 asteroides de rotación súper rápida y ultrarrápida. Uno de ellos es un asteroide de más de 500 metros (0,3 millas) y con la rotación más rápida jamás descubierto.

El estudio fue liderado por Sarah Greenstreet, astrónoma asistente de NOIRLab de NSF y líder del grupo de trabajo para Objetos Interestelares y Cercanos a la Tierra de la Colaboración Científica para el Sistema Solar del Observatorio Rubin. El grupo presentó sus resultados en un artículo científico que será publicado por The Astrophysical Journal Letters, y en una conferencia de prensa que se realizará durante la reunión 247 de la Asociación Americana de Astronomía (AAS, por sus siglas en inglés) en Phoenix, Arizona.

El observatorio Rubin es un programa conjunto de NOIRLab de NSF y del Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC de DOE, que en forma conjunta operan Rubin. NOIRLab es administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA).

Al respecto, el Director del Programa para la Infraestructura de Investigación de la NSF, Luca Rizzi, mencionó que “el Observatorio Rubin de NSF-DOE descubrirá cosas que nadie sabía que había que buscar. Cuando comience la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad, este enorme asteroide giratorio se unirá a una avalancha de nueva información sobre nuestro Universo, la que será capturada cada noche”.

La Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad (LSST, por sus siglas en inglés) es la misión de Rubin para escanear el cielo nocturno del hemisferio sur de forma ininterrumpida por una década. De esta forma, producirá un registro en película rápida, ultra amplio y en ultra alta definición de nuestro Universo. Se espera que la LSST comience en los próximos meses.

El estudio que se presenta aquí utiliza datos recopilados sobre el curso de unas 10 horas de observación realizadas en siete noches distintas en abril y mayo de 2025, durante la fase preliminar de comisionamiento del Observatorio Rubin. Este es el primer artículo científico publicado y revisado por pares que utiliza datos de la Cámara LSST, la cámara digital más grande del mundo.

Por su parte la Directora adjunta de Física de Altas Energías de DOE, Regina Rameika, expresó que “la inversión del Departamento de Energía en la tecnología de punta del Observatorio Rubin, particularmente en la cámara LSST está resultando invaluable. Los descubrimientos como este asteroide de rotación excepcionalmente rápido son el resultado directo de la capacidad única del observatorio para proporcionar datos astronómicos de alta resolución en el dominio del tiempo, ampliando los límites de lo que antes era observable”.

“Por años supimos que Rubin sería como una máquina de descubrimiento para el Universo, y ahora estamos viendo el poder de combinar la Cámara LSST con la increíble velocidad de Rubin. De ese modo, Rubin puede tomar una imagen cada 40 segundos. La habilidad de encontrar miles de nuevos asteroides en ese cortísimo período de tiempo, y aprender tanto sobre ellos, es una ventana que muestra lo que seremos capaces de descubrir durante el estudio de 10 años”, comentó Aaron Roodman, Subdirector de la Investigación del Espacio-Tiempo como Legado para la posteridad del Observatorio Rubin de NSF–DOE y profesor de Física de Partículas y Astrofísica en SLAC.

A medida que los asteroides orbitan el Sol, también giran en una amplia variedad de rangos y velocidades. Estas velocidades de rotación no sólo ofrecen claves sobre las condiciones de su formación hace miles de millones de años atrás, sino que también dan indicios sobre su composición interna y evolución a lo largo de su vida. En particular, un asteroide que gira rápido pudo acelerarse por una colisión pasada con otro asteroide, sugiriendo que podría ser un fragmento de un objeto originalmente más grande.

Las rotaciones rápidas requieren de un asteroide con la suficiente resistencia interna como para no desintegrarse en innumerables pedazos pequeños, lo que se conoce como fragmentación. La mayoría de los asteroides son “montones de escombros”, lo que quiere decir que están formados por muchas piezas de rocas pequeñas que se unieron por efecto de la gravedad, y por lo tanto, tienen límites en cuanto a la velocidad a la que pueden girar sin despedazarse en base a sus densidades. Para los objetos en el cinturón de asteroides, el límite es de 2,2 horas. Los asteroides que giran más rápido que esto deben ser estructuralmente fuertes para permanecer intactos. Cuanto más rápido gire un asteroide sobre este límite y mayor sea su tamaño, más resistente debe ser el material del que está compuesto.

El estudio presenta 76 asteroides con períodos de rotación fiables. Esto incluye a 16 objetos que rotan súper rápido con períodos de rotación entre 13 minutos y 2,2 horas, aproximadamente, y tres objetos rotadores ultrarrápidos que completan un giro en menos de cinco minutos.

Todos los 19 objetos nuevos identificados con rotación rápida son más largos que un campo de fútbol americano (cerca de 90 metros o 100 yardas). El asteroide del cinturón de asteroides más rápido que fue identificado —que recibió el nombre de 2025 MN45—, tiene un diámetro de 710 metros (0,4 millas) y completa un giro completo cada 1,88 minutos. Esta combinación lo convierte en el asteroide giratorio de más de 500 metros más rápido que han encontrado los astrónomos.

“Claramente, este asteroide debe estar compuesto por un material muy resistente para mantenerse intacto mientras gira tan rápido”, explicó Greenstreet. “Calculamos que requiere una resistencia cohesiva similar a la de roca sólida. Esto es algo sorprendente, ya que se cree que la mayoría de los asteroides son lo que llamamos un ‘montón de escombros’, lo que significa que están compuestos por innumerables piezas pequeñas de piedras y escombros que se fusionaron bajo la gravedad durante la formación del Sistema Solar o en colisiones posteriores”, agregó.

Los objetos rotadores más rápidos descubiertos hasta el momento orbitan el Sol más allá de la Tierra, y son conocidos como Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs, por sus siglas en inglés). Sin embargo, es usual que los científicos encuentren menos asteroides de rotación rápida en el cinturón de asteroides (MBAs), ubicados entre Marte y Júpiter. Esto se debe a que los asteroides del cinturón principal se encuentran a mayor distancia de la Tierra, lo que hace que su luz sea más tenue y difícil de ver.

Ahora bien, todos los asteroides de rotación rápida recién descubiertos, con excepción de uno, se encuentran en el cinturón principal de asteroides, algunos incluso justo más allá de su borde exterior. Esto demuestra que los científicos pueden encontrar ahora este tipo de asteroides de rotación extremadamente rápida a distancias más lejanas que nunca, un logro que ha sido posible gracias a la enorme capacidad de recolección de luz y a las capacidades precisas de medición de Rubin.

Además de 2025 MN45, otros importantes descubrimientos de asteroides realizados por el equipo incluyen a 2025 MJ71 (con un período de rotación de 1,9 minutos), 2025 MK41 (con un período de rotación de 3,8 minutos), 2025 MV71 (con un período de rotación de 13 minutos), y 2025 MG56 (con un período de rotación de 16 minutos). Estos cinco asteroides de rotación súper rápida a ultrarápida tienen varios cientos de metros de diámetro y se unen a un par de NEOs como los asteroides de menos de un kilómetro más rápidos que se conocen.

“Tal como lo demuestra este estudio, aún en su temprana fase de comisionamiento, Rubin nos está permitiendo estudiar de forma exitosa una población de asteroides del cinturón principal relativamente pequeños con una rotación muy rápida, lo que no habrían sido posible detectar antes”, expresó Greenstreet.

Los científicos esperan encontrar más de estos rotadores rápidos una vez que Rubin comience la Investigación del Espacio Tiempo como Legado para la posteridad (LSST) de 10 años de duración. A diferencia de las rápidas observaciones de la Primera Luz, que permitieron este rápido estallido de descubrimientos, las observaciones regulares y más diversas de LSST descubrirán rotadores rápidos gradualmente a medida que la investigación acumule datos, proporcionando información crucial sobre las fortalezas, composiciones y la historia de colisiones de estos cuerpos primitivos.