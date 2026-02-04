Académico chileno descendió por segunda vez a la Fosa de Atacama

El académico de la Universidad de Concepción y Director del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Osvaldo Ulloa Quijada, protagonizó el segundo descenso tripulado a la Fosa de Atacama, una de las zonas más profundas y menos exploradas del planeta, informó el IMO.

La inmersión se efectuó en el marco de la expedición conjunta China-Chile JCATE 2026, liderada por el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Aguas Profundas (IDSSE) de la Academia China de Ciencias y el Instituto Milenio de Oceanografía de la UdeC, permitiendo al investigador descender al punto más profundo frente a la península de Mejillones, superando los 8.000 metros.

Tras el descenso realizado este jueves 29 de enero, Ulloa relató el regreso al sector más hondo de la fosa y recordó la exploración ese mismo lugar años atrás, dando continuidad a una línea de investigación que busca comprender los ecosistemas hadales y su dinámica en condiciones extremas.

Retorno

“Ya habíamos estado hace cuatro años atrás, pero hoy volvimos a bajar a ese punto y a reencontrarnos con ese mundo maravilloso de la Fosa de Atacama”, afirmó en uno de los registros audiovisuales publicados por el IMO.

El descenso, guiado por la piloto Yuquing Deng y acompañado por la co-jefa científica, Mengran Du (IDSSE), se realizó a bordo del sumergible tripulado Fendouzhe, diseñado para operar a profundidades abisales y hadales.

Según informó Ulloa, el objetivo fue alcanzar entre los 8.060 y 8.070 metros en el punto más profundo frente a Mejillones.

Osvaldo Ulloa: hito en descensos a la de Fosa de Atacama

Uno de los elementos distintivos en esta nueva inmersión, comparado con 2022, es la capacidad del Fendouzhe para realizar diversos trabajos en el fondo marino.

“Es un sumergible totalmente nuevo con la gran diferencia de que es capaz de colectar muestras, hacer experimentos. Tiene dos brazos mecánicos que permiten manipular y tomar muestras de sedimentos, rocas, organismo. Es un sumergible mucho más avanzado”, expresó el docente en otro registro.

Esta capacidad amplía de manera significativa el alcance científico de cada descenso, permitiendo, además de la observación, recuperar material y desarrollar trabajo in situ en un ambiente donde la presión alcanza niveles extremos.

Esta nueva expedición a la Fosa de Atacama deja a Ulloa como la cara visible de un hito singular, siendo la única persona en el mundo que ha descendido en los dos únicos sumergibles capaces de alcanzar las fosas oceánicas; el DSV Limiting Factor y el Fendouzhe.

“La navegación en el fondo fue de 6 horas, en vez de 3 horas de la vez anterior”, detalló el investigador respecto al descenso, mientras que el tiempo total de la inmersión fue de más de 10 horas.

Agregó que durante la travesía divisaron organismos registrados en las campañas anteriores.

Ciencia interinstitucional

La expedición JCATE 2026 se desarrolla a bordo del buque Tan Suo Yi Hao, de bandera china, y contempla un programa de exploración y muestreo a lo largo del eje de la Fosa de Atacama.

La misión, cuya tripulación está integrada por investigadores e investigadoras de la Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Austral de Chile y Sernageomin, busca estudiar este territorio poco explorado desde la biología, geología y geofísica, a través de más de veinte inmersiones planificadas durante el periodo de campaña.

“Está siendo muy enriquecedor y placentero compartir la exploración y la ciencia oceánica con colegas de China y de otras instituciones nacionales, y sobre todo ir discutiendo de manera interdisciplinaria las observaciones y resultados preliminares que se están obteniendo”, comentó Osvaldo Ulloa.

Esta primera etapa es liderada por Osvaldo Ulloa (IMO-UdeC), con la participación de los investigadores Matías Castro (IMO-UdeC); Eulogio Soto (U. de Valparaíso); Paola Peña (Sernageomin); Valeria Cortés (PUC); y Matías Pizarro (IMO-UdeC), especialistas en microbiología, fauna bentónica, geología y geofísica, junto a un documentalista científico, respectivamente.

Mientras que la segunda etapa será encabezada por Mauricio Urbina Foneron (IMO-UdeC) junto a Daniel Melnick (IMO-UACh); Gadiel Alarcón (IMO-UdeC); Andrés Veloso (Sernageomin); y Bastián Serrano (U. de Valparaíso). Esta misión se enfocará en comprender los límites fisiológicos de la vida hadal y los procesos geodinámicos del fondo oceánico, incorporando además apoyo logístico y operativo clave para el despliegue de instrumentación compleja.

“Las miradas y reflexiones desde la geofísica, la geología, la geoquímica y la biología se se entrelazan en la búsqueda de entender mejor el ecosistema de la Fosa de Atacama”, agregó el director del IMO.