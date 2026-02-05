Humedales de Región de Valparaíso en riesgo: estudio revela fuerte baja de aves por expansión urbana

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una fecha que invita a reflexionar sobre la protección de estos ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, la regulación del clima y la seguridad hídrica.

En este contexto, un reciente estudio científico encendió las alertas sobre el estado de los humedales urbanos de la Región de Valparaíso, revelando un preocupante impacto del crecimiento urbano sobre las aves que dependen de estos ambientes, según informó el el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

La investigación, publicada en la revista científica internacional Urban Ecosystems, analizó 20 humedales costeros entre La Ligua y Santo Domingo, evaluando cómo la urbanización del entorno influye en la diversidad de aves.

Los resultados son claros: a mayor urbanización, menor número de especies, siendo las más afectadas las aves migratorias y las aves playeras.

Durante 2023 se registraron 167 especies de aves, de las cuales 57 eran migratorias. Sin embargo, en humedales altamente urbanizados —como el estero Marga Marga y el estero Reñaca, en Viña del Mar— no se detectó ninguna especie de ave playera, un indicador crítico del deterioro ecológico.

“Estos resultados muestran que los humedales urbanos no están logrando sostener a las especies más sensibles, especialmente aquellas que dependen de estos espacios durante migraciones de miles de kilómetros”, explica el equipo investigador liderado por Pablo Díaz-Siefer, del Centro Ceres, junto a académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el IEB.

Humedales clave para la migración continental

Los humedales costeros de Chile central forman parte de la Ruta Migratoria del Pacífico, utilizada por aves que viajan desde Norteamérica hasta Sudamérica. Entre ellas destacan especies como el playero ártico, el chorlo dorado y el zarapito, que dependen de estos ecosistemas para descansar, alimentarse y recuperar energía durante sus largos viajes.

A nivel global, cerca del 60% de las aves playeras están en declive, principalmente por la pérdida y degradación de humedales. En la Región de Valparaíso, esta tendencia se ve agravada por una fuerte presión inmobiliaria y un uso urbano desregulado.

“El problema no es solo la pérdida de superficie de los humedales, sino también la fragmentación del hábitat, la presencia de perros, el uso recreativo intensivo y la expansión inmobiliaria”, señala Juan Luis Celis, académico de la PUCV e investigador del IEB.

Ciencia ciudadana y urgencia de protección

El estudio utilizó datos de eBird, una plataforma internacional de ciencia ciudadana que reúne observaciones de aves realizadas por personas de todo el mundo.

Gracias a estos registros fue posible analizar patrones de biodiversidad en una zona con escasa información ecológica histórica, confirmando que la disminución de especies no se debe a una falta de observaciones, sino a un impacto real de la urbanización.

Si bien Chile cuenta con la Ley 21.202 de protección de humedales urbanos, los investigadores advierten que su implementación enfrenta importantes desafíos, especialmente en zonas costeras con alta presión inmobiliaria.

“Además de proteger los humedales en zonas urbanas, es urgente conservar aquellos que aún se encuentran alejados de la ciudad, ya que son los que mantienen mayor riqueza de especies”, agrega Díaz-Siefer.

En el Día Mundial de los Humedales, este estudio refuerza el llamado a integrar la protección de estos ecosistemas en la planificación territorial, fortalecer la gestión municipal y avanzar en acciones de restauración ecológica.

“Los humedales no solo albergan biodiversidad: regulan inundaciones, almacenan carbono y actúan como barreras naturales frente al cambio climático. Protegerlos hoy es clave para el futuro de las ciudades”, enfatiza Celis.