De la urgencia en Santiago a la Antártica: el médico chileno que trabaja en base coreana King Sejong

Un médico chileno trabaja en la base coreana King Sejong del polo sur, informó el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Se trata de Cristian Bustos Peña, un médico urgenciólogo de Santiago.

Tras postular a un llamado público del Instituto de Investigación Polar de Corea (KOPRI), el profesional se integró a mediados de diciembre a la dotación de la base antártica King Sejong, ubicada en la isla Rey Jorge, donde hoy cumple un rol fundamental en la atención sanitaria de los equipos científicos y personal logístico de la estación coreana.

“Llegué el 22 de diciembre del año pasado por un llamado de la empresa Agunsa que presta servicios al Programa Antártico Coreano. Ellos tuvieron dificultades en su llamado para encontrar un médico coreano, así que vieron la posibilidad de hacerlo por Chile. Me enteré del llamado, postulé y aquí estoy”, agrega Bustos.

El médico chileno apunta que siempre ha sido aventurero y nunca había pensado visitar la Antártica, ya que solo la había visto por tv o videos. “Es una gran experiencia estar en esta base coreana con muchos investigadores de gran nivel, que en su gran mayoría son asiáticos, y conocer este continente, sin duda, ha sido una enorme experiencia”.

Según comenta el urgenciólogo, al inicio el equipo de profesionales coreanos tenía algunas dudas, porque pensaban que no se iba a adaptar a la vida de una base y a temas cotidianos como la alimentación, pero el médico chileno resalta que se adaptó muy bien: come de todo, incluso usa los palitos coreanos para este fin (jeotgarak).

Los primeros días no estuvieron exentos de desafíos. El idioma se presentó como la primera gran valla, especialmente al momento de administrar fármacos. “Al principio tenía dificultades para leer el etiquetado de los medicamentos (estaban todos en coreano), pero gracias al apoyo fundamental de una enfermera coreana del equipo, logramos establecer un sistema de trabajo eficiente”, relata el profesional.

“Tengo una hija grande, de 20 años, en la universidad, y no tengo señora, por lo que no había problemas familiares para decidirme y venir a la Antártica”. Según Bustos, el equipo de Corea quiere extender su estadía por toda la temporada (hasta finales de noviembre) porque se ha adaptado mejor de lo que habían presupuestado en un inicio.

Esta inédita incorporación no es casualidad; es el resultado tangible de la sólida cooperación internacional entre Chile y Corea del Sur en materias antárticas. Cabe destacar que Corea mantiene una oficina de cooperación desde 2016 en las dependencias del Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas, lo que facilita este tipo de trabajos conjuntos, además de usar frecuentemente a Punta Arenas como su vía de acceso al Continente Blanco. Esto se ve fortalecido pues el actual jefe de la base King Sejong dirigió la oficina de cooperación y vivió varios años en Punta Arenas junto a su familia.

La estación King Sejong se encuentra en la costa de la bahía Maxwell, en la isla Rey Jorge, Shetland del Sur. La base se inauguró en febrero de 1988 como estación operativa durante todo el año y un equipo de invernada, compuesto por unos 17 miembros, se encarga de la operación y el mantenimiento de la estación. Durante el verano austral, aproximadamente 100 investigadores internacionales visitan la estación para realizar diversas actividades de investigación polar.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).