Ponen en marcha en Chile el telescopio submilimétrico más alto del mundo

A más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del Cerro Chajnantor, el telescopio FYST (Fred Young Submillimeter Telescope) abrió oficialmente sus ojos al universo, informó la Universidad de Chile.

Tras más de treinta años desde su concepción intelectual, esta majestuosa obra de ingeniería se ha instalado con éxito en el Parque Astronómico de Atacama (Región de Antofagasta), marcando un hito en la historia astronómica mundial.

Un aspecto clave de este logro es que la llegada e instalación del telescopio en Chile fueron posibles gracias al apoyo y las gestiones de la Universidad de Chile, consolidando una alianza estratégica con el consorcio internacional del Observatorio CCAT.

Con su inauguración, FYST se convierte en el telescopio submilimétrico en funcionamiento más alto del planeta. (Nota: Si bien en el mismo Cerro Chajnantor se encuentra el telescopio japonés TAO, ubicado a tan solo 40 metros más de altura, este último está diseñado para la astronomía infrarroja y aún no entra en fase de operación).

Con un espejo de 6 metros de diámetro y un diseño óptico innovador, FYST operará en longitudes de onda submilimétricas a milimétricas. Su extrema altitud, superior al campamento base del Monte Everest, lo sitúa por encima de la mayor parte del vapor de agua de la atmósfera terrestre, garantizando observaciones excepcionalmente nítidas de la radiación proveniente del universo “frío”. Sus amplios barridos permitirán investigar los orígenes del universo, la formación de las primeras estrellas y galaxias, y la naturaleza de la energía y la materia oscura.

Las impresiones de una obra magnífica

La inauguración contó con la presencia de autoridades e investigadores de la Universidad de Chile, quienes destacaron el impacto de esta nueva infraestructura para la ciencia nacional e internacional.

Patricio Rojo, director del Departamento de Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile, valoró el esfuerzo colaborativo detrás de este coloso científico: “La llegada de FYST es una muy buena noticia ya que abre una nueva ventana a la astronomía. Estamos ansiosos de saber qué novedades nos entregará sobre el espacio”.

El telescopio actuará como un complemento perfecto para otras instalaciones de clase mundial presentes en el norte del país. Al respecto, Leonardo Bronfman, académico del DAS y especialista en radioastronomía, explicó: “El Fred Young Submillimeter Telescope (FYST) es un telescopio muy relevante y muy impresionante. Además será un apoyo clave para ALMA permitiendo buscar fuentes que luego este último puede investigarlas en detalle. FYST nos servirá para estudiar cosmología, en particular las galaxias lejanas y la estructura del universo y de nuestra galaxia”.

Por su parte, el fortalecimiento de la comunidad científica local es uno de los grandes dividendos de esta instalación. Rómulo Fuentes, director de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, destacó las capacidades del instrumento y su valor estratégico: “FYST es un telescopio que permite hacer barridos de áreas muy grandes. Para la Universidad de Chile es importante la inauguración del FYST, nosotros apoyamos su llegada y estamos felices de este resultado”.

Finalmente, Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas, explicó que FYST también le será muy útil para avanzar en la ciencia que ella misma realiza: “Una de las cosas que podré realizar con FYST será observar las nubes moleculares en la transición del carbono ionizado y el carbono neutro, algo que solamente este instrumento permite hacer desde la Tierra”.

Un sitio excepcional y el impulso a las nuevas generaciones

La comunidad internacional también celebró las características únicas de FYST. Martha Haynes, astrónoma, presidenta de la mesa directiva de CCAT y profesora emérita de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), detalló las ventajas de su ubicación: “Esto es un nuevo diseño para un telescopio y está ubicado en un sitio excepcional. Tienes una vista increíble del cielo, dándonos información que ningún otro telescopio es capaz de darnos”.

Haynes profundizó en la importancia de la altitud: “Es única su elevación a 5.600 metros. Estamos por sobre la mayor parte del vapor de agua terrestre y eso permite que el tipo particular de luz que estudiamos, la radiación submilimétrica, pase a través de la atmósfera. Es un instrumento impresionante”.

Uno de los factores claves de FYST es el factor formativo. Jürgen Stutzki, astrónomo submilimétrico y especialista en instrumentos de la Universidad de Colonia (Alemania), remarcó esta visión: “Mi motivación como profesor es, por supuesto, la ciencia misma, porque es emocionante e interesante. Pero también, en particular, usar este campo emocionante de la ciencia e involucrar a jóvenes estudiantes para que aprendan las tecnologías, el software y la ciencia que lo rodea, y entrenarlos para ser una buena nueva generación”.

Una proeza de ingeniería global y la clave de filantropía

El telescopio, diseñado y fabricado por la empresa alemana CPI Vertex Antennentechnik GmbH, requirió un complejo operativo logístico. Las piezas, algunas de las cuales pesan hasta 60 toneladas, fueron transportadas en barco desde Alemania hasta Chile y luego subidas en camiones hasta la cima de la montaña.

El proyecto fue posible gracias al aporte de más de 10 millones de dólares del empresario y egresado de la Universidad de Cornell, Fred Young, quien estuvo en la inauguración a más de 5000 metros: “Ahora llegó la hora de ver de qué es capaz este gigante. Estoy muy feliz”, concluyó.

FYST es un proyecto operado por la corporación CCAT, liderada por la Universidad de Cornell (EE. UU.) e integrada por un consorcio alemán (Universidad de Colonia, Universidad de Bonn y el Instituto Max Planck de Astrofísica) y un consorcio canadiense (liderado por la Universidad de Waterloo), en cooperación con astrónomos chilenos a través de la Universidad de Chile. El telescopio debe su nombre a Fred Young, exalumno de Cornell, cuyo apoyo y visión fueron fundamentales para hacer realidad este proyecto desde sus inicios.