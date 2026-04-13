Desde el norte de Chile al cosmos: la astronomía protagoniza Puerto de Ideas Antofagasta 2026

De las neuronas al cosmos: una expedición hacia el futuro de la vida es la invitación que hace el Festival Puerto de Ideas Antofagasta 2026. En esta nueva edición, presentada por Escondida | BHP en el marco de sus 35 años, y que se realizará entre el 23 y el 26 de abril, se ofrecerán más de 100 actividades gratuitas, entre charlas y conversaciones. Además, habrá espacios interactivos en el Paseo por la Ciencia, la feria científica más grande de Chile.

Entre las múltiples disciplinas presentes la astronomía tendrá un lugar destacado, con invitados que abordarán desde el trabajo en laboratorio hasta las supernovas y las explosiones que dieron origen al universo.

La astrónoma y divulgadora Daniela Fernández se referirá, en ¿Qué hace una astrónoma en un observatorio? y a las razones que sitúan a Chile entre los mejores lugares del mundo para observar el universo. Laura Pérez, también astrónoma, protagonizará Del polvo a los planetas. Cómo ALMA observa el origen de otros mundos, donde este telescopio permite observar el polvo y el gas que rodean a estrellas jóvenes, entregando claves sobre la formación de planetas.

Sergio Vásquez, astrónomo del MIM, presentará en Chile, país de telescopios, un recorrido por los orígenes y el desarrollo de la observación astronómica en el país, desde las primeras mediciones realizadas en el siglo XIX hasta la instalación de los grandes observatorios en el norte. Además, en Acercándonos a Marte desde el desierto de Atacama, explorará cómo este territorio es estudiado para interpretar la historia marciana.

Christian Stuardo, General de Brigada Aérea, abordará, en Chile se lanza al espacio. Centro Espacial Nacional, una oportunidad para el desarrollo, el rol de los satélites en la observación de la Tierra y los avances del Programa Espacial de Chile, incluyendo el desarrollo de esta infraestructura estratégica.

Joseph Anderson, astrónomo británico, se referirá, en Supernovas. Las explosiones que crearon el Universo, a estas explosiones estelares y su rol en el origen de los elementos, la formación de agujeros negros y la evolución de las galaxias, junto con los nuevos telescopios que permitirán detectar miles de supernovas cada semana.

Para acercar el universo a toda la familia, la compañía Teatro de la Poesía presentará Astronauta marinero del universo, una obra que sigue a un pequeño astronauta en busca de un planeta perdido, en un viaje que también recorre sus emociones.

Puerto de Ideas Antofagasta es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Además, gracias al apoyo de Colbún, es un evento carbono neutral, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

El detalle de todas las actividades del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, presentado junto a Escondida BHP, así como la programación completa y el retiro de entradas e inscripciones gratuitas, se encuentran disponibles en puertodeideas.cl.