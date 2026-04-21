Falleció ex director del Observatorio ALMA Thijs de Graauw

Las fundaciones P100 y Planetario Observatorio Ocoa informaron este lunes el fallecimiento del destacado astrónomo holandés Thijs de Graauw, “una figura fundamental en la exploración del universo contemporáneo y un pilar del desarrollo científico en Chile y el mundo”, según una declaración pública.

Thijs de Graauw fue director del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) entre 2008 y 2013. Bajo su liderazgo, el proyecto pasó de la fase de construcción a convertirse en el radiotelescopio más potente del planeta, “logrando las primeras imágenes científicas que revolucionaron nuestra comprensión sobre la formación de estrellas y planetas”.

Antes de su llegada a Chile, de Graauw desempeñó un papel crucial en la Agencia Espacial Europea (ESA), siendo el investigador principal del instrumento HIFI a bordo del Observatorio Espacial Herschel. Su trabajo fue pionero en el uso de la astronomía infrarroja y submilimétrica para detectar agua y moléculas orgánicas en el espacio profundo.

A lo largo de su carrera, de Graauw fue distinguido con múltiples galardones, como la Medalla de Oro de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, el Premio Joseph Weber de Instrumentación Astronómica (American Astronomical Society), por su diseño de detectores heterodinos; y Caballero de la Orden del León Neerlandés, honor otorgado por su contribución excepcional a la ciencia.

Tras su retiro de los grandes centros de investigación, Thijs se radicó en Chile, donde fundó el Planetario Observatorio Ocoa y la Fundación P100.

“Su objetivo era democratizar el acceso al conocimiento astronómico y fomentar la curiosidad científica en las nuevas generaciones, dejando un centro de aprendizaje activo en la región de Valparaíso”, según la declaración.

“Thijs no solo construyó telescopios; construyó puentes entre naciones y generaciones. Su partida deja un vacío inmenso, pero su luz seguirá guiando a quienes miran al cielo con asombro”, señaló Claudio Heine, Gerente y Fundador de Planetario Observatorio Ocoa.