Alvarado al expresidente Boric: “Iba a condonar CAE, si no cumplió no es problema de este Gobierno”

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió este miércoles a los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric respecto a los embargos de cuentas bancarias a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), descartando que exista una contradicción entre esa medida y la negativa del oficialismo a ampliar las facultades para levantar el secreto bancario en investigaciones contra el crimen organizado.

La controversia surgió luego que el exmandatario criticara, a través de sus redes sociales, los procedimientos de cobro a deudores del CAE, señalando que existe “inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudada”, mientras que, a su juicio, se mantiene una actitud más permisiva frente a los recursos provenientes del crimen organizado. En ese contexto, además, expresó su solidaridad con quienes han sido embargados en estos procesos.

Consultado sobre estas declaraciones, el biministro Alvarado sostuvo que ambas materias “son dos cosas totalmente distintas y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones”.

Asimismo, respondió afirmando que “él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar, que hoy día tengan ingresos suficientes, más de 3 millones y medio de pesos”.

“Tenemos legítimo derecho de cobrar esa plata que corresponde a todos los chilenos”, sostuvo el secretario de Estado.

Además, señaló que “cuando a cientos, miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día, gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

Finalmente, indicó que “no voy a calificar los dichos de él. Solamente decir que este Gobierno es un gobierno serio, responsable, y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos, de personas que hace muchos años están debiendo y que tienen ingresos superiores a tres millones y medio de pesos”.