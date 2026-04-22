Los grandes desafíos en genética y salud llegan a Puerto de Ideas Antofagasta 2026

Más de 100 actividades que abarcan disciplinas como neurociencia, biología, genética, física, astronomía, matemáticas, inteligencia artificial, geología, oceanografía y ecología darán vida al Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2026. Bajo el lema “De las neuronas al cosmos: una expedición hacia el futuro de la vida”, esta nueva edición pondrá especial énfasis en los avances en salud y genética humana, de la mano de destacados científicos internacionales.

Entre ellos destaca el genetista español Lluis Quintana-Murci, protagonizará tres actividades. En De los neandertales al COVID-19: La evolución del genoma humano, abordará cómo la historia de la humanidad, desde sus orígenes en África hasta hoy, puede leerse en los genes.

También será parte de Genética del futuro, donde dialogará junto a Juliana Vianna, con la moderación de Polo Ramírez, sobre cómo el estudio del ADN permite comprender la evolución de las poblaciones, la biodiversidad y los desafíos actuales de las especies. También presentará ¿De dónde venimos? La respuesta está en el ADN, una charla en la que explorará cómo la información genética permite reconstruir la historia de la humanidad, desde las migraciones fuera de África hasta el poblamiento de distintos territorios.

Por su parte, la neurocientífica Andrea Calixto dará la conferencia Un jardín dentro de nosotros, donde analizará cómo la microbiota influye en el sistema nervioso, el ánimo y la salud cerebral, así cómo el impacto de la alimentación en estos procesos.

Enrique Castellón, bioquímico, abordará en Descifrando el código del cáncer el origen y desarrollo de esta enfermedad, junto con los principales factores de riesgo y los avances en su prevención, detección y tratamiento, incluyendo herramientas como la inteligencia artificial y la inmunoterapia.

El zoólogo británico Matthew Cobb se referirá en El enigma de la herencia genética a la evolución de la comprensión de la herencia, desde las primeras ideas hasta el descubrimiento del ADN, y a los avances actuales que permiten intervenirla mediante nuevas tecnologías.

Junto a estas actividades, en la Explanada del Estadio Regional de Antofagasta se instalará el Paseo por la Ciencia, la feria científica más grande de Chile, donde más de 50 instituciones ofrecerán experiencias interactivas para todo público.

Puerto de Ideas Antofagasta es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Además, gracias al apoyo de Colbún, es un evento carbono neutral, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

El detalle de todas las actividades del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, presentado junto a Escondida BHP, así como la programación completa y el retiro de entradas e inscripciones gratuitas, se encuentran disponibles en puertodeideas.cl.