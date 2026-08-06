Humanos de la Edad de Hielo preferían cazar mamuts hembra

Los mamuts lanudos eran uno de los objetivos de caza preferidos de los humanos de la Edad de Hielo en Eurasia y Norteamérica por múltiples razones.

Un solo ejemplar podía proporcionar gran cantidad de carne y grasa; su piel podía usarse para confeccionar ropa; sus colmillos y huesos servían para fabricar armas, herramientas, objetos artísticos, pero también como material de construcción para refugios u otras estructuras.

Preferencia marcada por las hembras de mamut

En una nueva investigación publicada este jueves en la revista Current Biology, un grupo de científicos sugiere que los humanos prehistóricos eran muy selectivos a la hora de elegir a los mamuts que cazaban.

A partir de datos genéticos de huesos acumulados por grupos humanos en 11 yacimientos de Polonia, Austria, República Checa, Alemania y Rusia, los científicos identificaron que cazaban principalmente hembras.

“Desde hace décadas se debate si estas enormes acumulaciones de huesos de mamut se formaron de forma natural o como consecuencia de la caza humana”, cuenta David Díez, genetista evolutivo del Centro de Paleogenética, en un comunicado de la Universidad de Estocolmo.

“Ahora podemos deducir que la actividad humana fue el principal factor que motivó estas acumulaciones de huesos”, agrega.

Los restos de machos predominan en entornos naturales

Alrededor del 70 % de los mamuts analizados en yacimientos eran hembras y el 30 %, machos. En comparación, el 66 % de los huesos de mamut hallados en entornos naturales correspondía a machos y solo el 34 % a hembras.

Los investigadores emplearon ADN antiguo de 521 mamuts que vivieron a lo largo de los últimos 50.000 años aproximadamente en Eurasia y Norteamérica.

Entre ellos se incluyeron 100 ejemplares de 10 yacimientos con acumulación de huesos en Europa Central y Oriental y uno en Siberia, junto con 421 mamuts procedentes de entornos naturales.

¿Por qué los humanos tenían esta preferencia?

Hannah Moots, autora principal e investigadora del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de Historia Natural, asegura que tanto en mamuts como en elefantes modernos, “los machos adultos son más solitarios y suelen desplazarse por zonas mucho más extensas”, agrega.

“Si los mamuts lanudos vivían en manadas lideradas por hembras, como los elefantes actuales, esos grupos podrían haberse desplazado por el territorio de forma más predecible y estacional”, explica.

Esa previsibilidad “puede haber facilitado que los pueblos de la Edad de Hielo localizaran repetidamente las manadas lideradas por hembras”, apunta Moots.

Las manadas eran probablemente matriarcales

Lo más probable es que las manadas fueran matriarcales, compuestas por hembras adultas y crías de ambos sexos.

“También se podría especular con que habría sido más fácil acorralar a una manada con crías, donde las hembras habrían sido más reacias a huir”, añade el coautor Love Dalén, genetista evolutivo del Centro de Paleogenética.

Diferencias en el tamaño podrían haber jugado otro rol

Dalén opina que las hembras de mamut eran generalmente más pequeñas que los machos y, tal vez, algo más fáciles de abatir.

Un macho adulto pesaba hasta unas 6 toneladas y medía hasta 3,4 metros de altura, en comparación con las aproximadamente 4 toneladas y 2,9 metros de una hembra adulta.

Tácticas de caza desarrolladas por los humanos prehistóricos

El propio relieve del terreno pudo haberse utilizado en contra de los animales: los cazadores los guiaban hacia trampas o peligros naturales como acantilados o zonas pantanosas.

“Me los imagino usando elementos del paisaje como el barro o las ciénagas para inmovilizar a los animales antes de atacarlos con lanzas, dardos o flechas”, comenta Díez.

La extinción de los mamuts lanudos

La mayoría de los mamuts desaparecieron hace entre 10.000 y 12.000 años, al final de la Edad de Hielo, cuando el clima se calentó rápidamente y los pastizales abiertos donde se alimentaban fueron reemplazados por bosques y tundra húmeda. El papel de los seres humanos en su declive sigue siendo objeto de debate.

Sin embargo, una población aislada sobrevivió en la isla de Wrangel, frente a la costa de Siberia, hasta desaparecer definitivamente hace unos 4.000 años.

Investigaciones previas demostraron que, a pesar de su reducido tamaño y sus altos niveles de endogamia, esta población se mantuvo estable hasta poco antes de su extinción.