INE: salarios reales consolidan recuperación y suben 2,3% en el primer semestre

Los salarios en Chile continuaron recuperando poder adquisitivo durante junio, de acuerdo con las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El organismo informó que el Índice Real de Remuneraciones, que mide la evolución de los sueldos descontando el efecto de la inflación, registró un crecimiento de 3,2% en doce meses y acumuló un alza de 2,3% entre enero y junio de 2026.

El resultado estuvo favorecido por una variación de 0% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante junio y representa una recuperación respecto de los meses anteriores, cuando el aumento de los combustibles había afectado el poder adquisitivo de los trabajadores.

En paralelo, el Índice Nominal de Remuneraciones anotó un incremento de 7,7% en comparación con igual mes del año anterior, mientras que el Índice de Costos Laborales avanzó 8,4%.

Según el INE, los sectores que más incidieron en el crecimiento anual de ambos indicadores fueron comercio, industria manufacturera y construcción.

El informe también mostró un aumento en las remuneraciones por hora. Durante junio, la remuneración media por hora ordinaria alcanzó los $7.523, lo que representa un crecimiento interanual de 8%.

En el caso de las mujeres, la remuneración promedio llegó a $7.328 por hora, con un incremento anual de 8,4%, mientras que los hombres registraron un promedio de $7.703, equivalente a un alza de 7,7%.

Por su parte, el costo laboral medio por hora total se ubicó en $8.633, anotando un crecimiento de 8,5% en doce meses. Para las mujeres alcanzó los $8.377 y para los hombres llegó a $8.868.

Pese al avance de los ingresos, el reporte evidencia que persiste una brecha salarial por género. La remuneración media por hora de las mujeres fue 4,9% inferior a la de los hombres, mientras que la diferencia en el costo laboral medio por hora total alcanzó el 5,5%.

Las cifras del INE se conocen en la antesala de la publicación del IPC de julio, prevista para este viernes, dato que permitirá evaluar si las remuneraciones continúan creciendo por encima de la inflación durante el segundo semestre del año.