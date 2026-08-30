NASA lanza telescopio para hacer nuevo “Atlas del Universo”

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, despegó este domingo a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la misión de explorar el universo y buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física.

El lanzamiento se produjo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en el centro de Florida. Roman tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del telescopio Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo. Un solo mes de observaciones permitirá rastrear la Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, lo que generará un catálogo mayor que cualquiera existente, según la NASA.

En comparación, el histórico telescopio Hubble, lanzado al espacio en 1990, necesita un siglo para mapear la galaxia. Tras su lanzamiento, Roman tardará un centenar de días en alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2. Desde allí, el observatorio rastreará el universo.

Primera misión durará de 5 a 10 años

La NASA ha señalado que en los últimos 5 o 10 años han surgido indicios de que el “modelo estándar” del universo no es del todo correcto, debido a discrepancias en la constante de Hubble. Es muy probable que Roman demuestre que el modelo estándar está equivocado.

El telescopio observará más de 2.000 millones de galaxias, lo que permitirá medir la expansión del universo y ayudará a descubrir hasta 40 veces más exoplanetas de los que se conocen hoy, gracias a un coronógrafo que cancela el brillo de las estrellas y permite fotografiar los planetas próximos a ellas. Hallazgos como agujeros negros aislados, estrellas de neutrones y exoplanetas con discos pasarán a ser rutinarios.

La principal diferencia de Roman respecto al Hubble o el James Webb, el telescopio más poderoso creado por el ser humano es su amplio campo de visión, que permite observar muchas más regiones del espacio al mismo tiempo. Hubble y el James Webb permiten ver con nitidez las hojas y los pájaros en los árboles lejanos, y misiones como SPHERE aportan una vista panorámica del bosque entero. Roman hace ambas cosas a la vez. Uno de sus principales focos de atención estará en el centro de la Vía Láctea, que rastreará cada 12,5 minutos.